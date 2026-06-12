Optimismo en Wall Street por posible fin de guerra y sólido debut de SpaceX

Las esperanzas de un avance diplomático que ponga fin a la guerra en Irán generan una baja en los precios del petróleo. Las acciones suben ya que el fuerte debut de SpaceX también alimenta el optimismo de Wall Street.

La sesión es volátil. El S&P 500 amplía el avance de esta semana. La compañía espacial de Elon Musk registra un crecimiento vertiginoso tras una salida a bolsa que batió récords. El petróleo en EE.UU. cae por debajo de los US$85 a medida que EE.UU. e Irán se acercan a un acuerdo de paz provisional destinado a reabrir el estrecho de Ormuz y ayudar a poner fin a su conflicto.

El presidente Donald Trump dijo que cree que un acuerdo se podría firmar durante el fin de semana o el lunes, según una publicación de un reportero de Axios en X. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que el Memorando de Entendimiento de Islamabad “nunca ha estado tan cerca”.

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El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dijo en una publicación en X que se “ha alcanzado un texto final y consensuado del acuerdo de paz” y que su país está trabajando con ambas partes “para ultimar los próximos pasos”.

Mientras se profundizaba la venta masiva de petróleo, las preocupaciones sobre las presiones inflacionarias se atenuaban, y los operadores impulsaban sus apuestas a favor de un alza de las tasas de la Reserva Federal el próximo año.

Los datos del viernes mostraron un repunte en el sentimiento del consumidor junto con una moderación en las expectativas de inflación.

Principales movimientos en los mercados

Acciones

El S&P 500 sube un 0,5% a la 1:13 p.m., hora de Nueva York

El Nasdaq 100 sube un 0,7%

El Dow Jones Industrial Average sube un 0,7%

El índice MSCI World sube un 0,9%

Monedas

El índice Bloomberg Dollar Spot apenas registra variación

El euro se mantiene prácticamente sin cambios en US$1,1573

La libra esterlina se mantiene prácticamente inalterada en US$1,3416

El yen japonés cae un 0,2% a 160,21 yenes por dólar

Criptomonedas

Bitcóin sube un 0,8% a US$63.850,59

Ether se mantiene prácticamente sin cambios en US$1.670,13

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años sube dos puntos básicos al 4,48%

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años baja cuatro puntos básicos al 3,00%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años baja siete puntos básicos al 4,84%

Productos básicos