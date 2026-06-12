Mejoró la confianza del consumidor en EE.UU. ante la disminución del precio de la gasolina

La confianza de los consumidores de Estados Unidos aumentó a principios de junio por primera vez en cuatro meses, ya que los menores precios de la gasolina ofrecieron algo de alivio a los estadounidenses que enfrentan un repunte de la inflación.

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El índice preliminar de confianza de la Universidad de Michigan aumentó a 48,9 en junio desde el mínimo histórico de 44,8 registrado en mayo, según la encuesta publicada el viernes. La cifra superó las expectativas de la mayoría de los economistas consultados por Bloomberg, aunque sigue siendo la segunda lectura más baja desde que existen registros en la década de 1970.

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Los consumidores esperan que los precios aumenten a una tasa anual de 4,6% durante el próximo año, frente al 4,8% de mayo. También prevén que los costos aumenten a una tasa anual de 3,4% durante los próximos cinco a diez años, revirtiendo el incremento observado el mes anterior.

Aunque los precios de la gasolina siguen por encima de los niveles previos a la guerra, la disminución observada en las últimas semanas hizo que los estadounidenses fueran menos pesimistas sobre sus finanzas personales. El informe mostró una mejora notable entre los consumidores de menores ingresos, que suelen destinar una mayor proporción de su presupuesto al combustible.

Aun así, la confianza general sigue deprimida debido a la guerra con Irán y a la ola inflacionaria que desencadenó. Datos publicados anteriormente esta semana mostraron que los precios al consumidor aumentaron 4,2% en mayo respecto de un año antes, el mayor avance en más de tres años.

“A pesar del leve alivio, los elevados precios de la gasolina siguen siendo muy relevantes para los consumidores”, afirmó Joanne Hsu, directora de la encuesta, en un comunicado. “Por ello, el nivel actual de los precios de la gasolina sigue siendo ampliamente inaceptable para los consumidores y afecta negativamente su visión de la economía”.

Un indicador sobre la percepción de los consumidores respecto de sus finanzas personales aumentó, aunque permaneció cerca de niveles no vistos desde 2009. Casi la mitad de los encuestados espera que las tasas de interés aumenten durante el próximo año, según mostró el informe. Esa cifra se compara con el 25% registrado antes de la guerra con Irán.

El indicador de condiciones actuales también aumentó, aunque se mantuvo cerca de un mínimo histórico. El índice de expectativas avanzó a un máximo de tres meses de 49,3.

El presidente Donald Trump dio marcha atrás el jueves a las amenazas de ataques militares contra Irán, al afirmar que un acuerdo estaba cerca. Sin embargo, incluso si se alcanza una solución pronto, los hogares podrían enfrentar nuevos aumentos de precios en los próximos meses a medida que el encarecimiento de materiales y transporte se traslade a las cadenas de suministro.