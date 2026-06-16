Los preparativos para el debut de las selecciones de Argentina y Argelia en el Mundial 2026 se vieron empañados por una serie de incidentes ocurridos en las calles de Nueva York. Grupos de simpatizantes de ambos países protagonizaron enfrentamientos en la zona de Times Square, uno de los puntos turísticos más concurridos de la ciudad estadounidense.

Las escenas quedaron registradas en distintos videos que comenzaron a circular en redes sociales durante la madrugada de este martes. En las imágenes se observa a varios hinchas intercambiando golpes de puño, empujones y patadas, mientras otras personas intentan alejarse del lugar.

Según puede verse en las grabaciones, los disturbios ocurrieron en medio de una importante concentración de hinchas y con la presencia de familias y niños.

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Los incidentes se produjeron horas antes del encuentro que Argentina y Argelia disputarán este martes a las 22 en el Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, correspondiente al debut de ambos equipos en la Copa del Mundo 2026.

En Times Square se había organizado un banderazo en el que participaron seguidores de distintas selecciones que forman parte del torneo. En ese contexto coincidieron hinchas argentinos y argelinos, quienes primero entonaron canciones de cancha y luego quedaron involucrados en los enfrentamientos que se viralizaron en internet.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron información oficial sobre personas heridas ni confirmaron si hubo detenidos a raíz de los incidentes.

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Mientras tanto, a casi dos mil kilómetros de distancia, la previa del encuentro también se vivió en Kansas City, aunque con un clima muy diferente. Allí, miles de simpatizantes argentinos participaron de un banderazo en el Mill Creek Park, donde se reunieron para acompañar al equipo dirigido por Lionel Scaloni antes del estreno mundialista.

De acuerdo con las estimaciones difundidas por los organizadores, alrededor de 3.000 personas participaron del encuentro, que se desarrolló sin mayores inconvenientes y con una presencia policial reducida. En el predio solo pudieron verse algunos voluntarios vinculados a la organización del torneo.

CS/ff