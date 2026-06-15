lunes 15 de junio de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy lunes 15 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Los números ganadores de la quiniela hoy, lunes 15 de junio. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock
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La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organized y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa NACIONAL del 15 de junio

A la cabeza: 8428 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8428

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  2. 6306

  3. 2337

  4. 4521

  5. 1198

  6. 0341

  7. 6755

  8. 2901

  9. 5110

  10. 4829

  11. 3724

  12. 1955

  13. 4021

  14. 8561

  15. 9931

  16. 2341

  17. 6712

  18. 0128

  19. 3954

  20. 7211

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 15 de junio

A la cabeza: 1548 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1548

  2. 0722

  3. 3411

  4. 6512

  5. 0933

  6. 4118

  7. 8762

  8. 2190

  9. 3541

  10. 8831

  11. 6524

  12. 1290

  13. 4731

  14. 9918

  15. 2351

  16. 0429

  17. 8114

  18. 6720

  19. 3519

  20. 4482

Resultados Quiniela Primera NACIONAL del 15 de junio

A la cabeza: 3552 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3552

  2. 2756

  3. 1933

  4. 8492

  5. 6112

  6. 0349

  7. 5721

  8. 4930

  9. 1128

  10. 7041

  11. 5931

  12. 2481

  13. 0293

  14. 6710

  15. 3491

  16. 8251

  17. 1904

  18. 7631

  19. 4812

  20. 5539

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 15 de junio

A la cabeza: 2529 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2529

  2. 3203

  3. 6721

  4. 9140

  5. 5421

  6. 0914

  7. 3824

  8. 1129

  9. 7642

  10. 8931

  11. 4519

  12. 0291

  13. 3481

  14. 7622

  15. 9014

  16. 5319

  17. 2482

  18. 1954

  19. 6381

  20. 0256

Resultados Quiniela Matutina NACIONAL del 15 de junio

A la cabeza: 2956 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 2956

  2. 6717

  3. 5228

  4. 6465

  5. 9228

  6. 5098

  7. 6791

  8. 3479

  9. 3077

  10. 7432

  11. 4756

  12. 2592

  13. 9529

  14. 7219

  15. 7155

  16. 7596

  17. 2207

  18. 1417

  19. 3931

  20. 9975

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 15 de junio

A la cabeza: 8518 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 8518

  2. 0085

  3. 5812

  4. 2510

  5. 0418

  6. 7791

  7. 4269

  8. 2013

  9. 0791

  10. 9446

  11. 9852

  12. 8257

  13. 8410

  14. 5838

  15. 7486

  16. 7251

  17. 8601

  18. 9042

  19. 9930

  20. 7603

Resultados Quiniela Vespertina NACIONAL del 15 de junio

A la cabeza: 9589 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9589

  2. 0252

  3. 6962

  4. 1472

  5. 3851

  6. 0914

  7. 5261

  8. 8391

  9. 4125

  10. 7033

  11. 2931

  12. 4812

  13. 6059

  14. 1723

  15. 9541

  16. 3824

  17. 6103

  18. 5924

  19. 2841

  20. 0352

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 15 de junio

A la cabeza: 9829 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9829

  2. 5508

  3. 1290

  4. 6421

  5. 8931

  6. 0451

  7. 2351

  8. 1629

  9. 7041

  10. 8521

  11. 4930

  12. 1284

  13. 6512

  14. 0931

  15. 4172

  16. 8530

  17. 2911

  18. 0352

  19. 7611

  20. 4829

Resultados Quiniela Nocturna NACIONAL del 15 de junio

A la cabeza: 3995 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3995

  2. 1482

  3. 6751

  4. 9214

  5. 3561

  6. 0924

  7. 8831

  8. 5421

  9. 1092

  10. 7421

  11. 3951

  12. 0241

  13. 6729

  14. 8511

  15. 4032

  16. 1954

  17. 2841

  18. 7639

  19. 0124

  20. 5931

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 15 de junio

A la cabeza: 7936 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7936

  2. 5621

  3. 0941

  4. 3524

  5. 8112

  6. 6739

  7. 4025

  8. 1952

  9. 2341

  10. 8954

  11. 0125

  12. 4831

  13. 6724

  14. 9511

  15. 3824

  16. 0951

  17. 5241

  18. 1622

  19. 7834

  20. 4093

Resultados de la Quiniela del 15 de junio por provincia

Resultados Córdoba

  • La Previa: 1552

  • La Primera: 4821

  • Matutina: 2732

  • Vespertina: 9523

  • Nocturna: 1742

Resultados Santa Fe

  • La Previa: 4384

  • La Primera: 4413

  • Matutina: 9639

  • Vespertina: 0571

  • Nocturna: 2914

Resultados Entre Ríos

  • La Previa: 2341

  • La Primera: 8521

  • Matutina: 0942

  • Vespertina: 6731

  • Nocturna: 5241

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.

  • La Primera: 12:00 hs.

  • La Matutina: 15:00 hs.

  • La Vespertina: 18:00 hs.

  • La Nocturna: 21:00 hs.

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