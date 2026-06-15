Quiniela de hoy lunes 15 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organized y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa NACIONAL del 15 de junio
• A la cabeza: 8428 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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6306
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2337
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4521
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1198
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0341
-
6755
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2901
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5110
-
4829
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3724
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1955
-
4021
-
8561
-
9931
-
2341
-
6712
-
0128
-
3954
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7211
Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 15 de junio
• A la cabeza: 1548 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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1548
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0722
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3411
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6512
-
0933
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4118
-
8762
-
2190
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3541
-
8831
-
6524
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1290
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4731
-
9918
-
2351
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0429
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8114
-
6720
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3519
-
4482
Resultados Quiniela Primera NACIONAL del 15 de junio
• A la cabeza: 3552 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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3552
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2756
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1933
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8492
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6112
-
0349
-
5721
-
4930
-
1128
-
7041
-
5931
-
2481
-
0293
-
6710
-
3491
-
8251
-
1904
-
7631
-
4812
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5539
Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 15 de junio
• A la cabeza: 2529 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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2529
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3203
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6721
-
9140
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5421
-
0914
-
3824
-
1129
-
7642
-
8931
-
4519
-
0291
-
3481
-
7622
-
9014
-
5319
-
2482
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1954
-
6381
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0256
Resultados Quiniela Matutina NACIONAL del 15 de junio
• A la cabeza: 2956 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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2956
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6717
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5228
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6465
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9228
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5098
-
6791
-
3479
-
3077
-
7432
-
4756
-
2592
-
9529
-
7219
-
7155
-
7596
-
2207
-
1417
-
3931
-
9975
Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 15 de junio
• A la cabeza: 8518 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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8518
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0085
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5812
-
2510
-
0418
-
7791
-
4269
-
2013
-
0791
-
9446
-
9852
-
8257
-
8410
-
5838
-
7486
-
7251
-
8601
-
9042
-
9930
-
7603
Resultados Quiniela Vespertina NACIONAL del 15 de junio
• A la cabeza: 9589 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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9589
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0252
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6962
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1472
-
3851
-
0914
-
5261
-
8391
-
4125
-
7033
-
2931
-
4812
-
6059
-
1723
-
9541
-
3824
-
6103
-
5924
-
2841
-
0352
Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 15 de junio
• A la cabeza: 9829 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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9829
-
5508
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1290
-
6421
-
8931
-
0451
-
2351
-
1629
-
7041
-
8521
-
4930
-
1284
-
6512
-
0931
-
4172
-
8530
-
2911
-
0352
-
7611
-
4829
Resultados Quiniela Nocturna NACIONAL del 15 de junio
• A la cabeza: 3995 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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3995
-
1482
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6751
-
9214
-
3561
-
0924
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8831
-
5421
-
1092
-
7421
-
3951
-
0241
-
6729
-
8511
-
4032
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1954
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2841
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7639
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0124
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5931
Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 15 de junio
• A la cabeza: 7936 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
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7936
-
5621
-
0941
-
3524
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8112
-
6739
-
4025
-
1952
-
2341
-
8954
-
0125
-
4831
-
6724
-
9511
-
3824
-
0951
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5241
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1622
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7834
-
4093
Resultados de la Quiniela del 15 de junio por provincia
Resultados Córdoba
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La Previa: 1552
-
La Primera: 4821
-
Matutina: 2732
-
Vespertina: 9523
-
Nocturna: 1742
Resultados Santa Fe
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La Previa: 4384
-
La Primera: 4413
-
Matutina: 9639
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Vespertina: 0571
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Nocturna: 2914
Resultados Entre Ríos
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La Previa: 2341
-
La Primera: 8521
-
Matutina: 0942
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Vespertina: 6731
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Nocturna: 5241
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
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La Previa: 10:15 hs.
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La Primera: 12:00 hs.
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La Matutina: 15:00 hs.
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La Vespertina: 18:00 hs.
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La Nocturna: 21:00 hs.