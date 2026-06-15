Quiniela de hoy lunes 15 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organized y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa NACIONAL del 15 de junio

• A la cabeza: 8428 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8428 Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite 6306 2337 4521 1198 0341 6755 2901 5110 4829 3724 1955 4021 8561 9931 2341 6712 0128 3954 7211

Resultados Quiniela Previa PROVINCIA del 15 de junio

• A la cabeza: 1548 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1548 0722 3411 6512 0933 4118 8762 2190 3541 8831 6524 1290 4731 9918 2351 0429 8114 6720 3519 4482

Resultados Quiniela Primera NACIONAL del 15 de junio

• A la cabeza: 3552 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3552 2756 1933 8492 6112 0349 5721 4930 1128 7041 5931 2481 0293 6710 3491 8251 1904 7631 4812 5539

Resultados Quiniela Primera PROVINCIA del 15 de junio

• A la cabeza: 2529 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2529 3203 6721 9140 5421 0914 3824 1129 7642 8931 4519 0291 3481 7622 9014 5319 2482 1954 6381 0256

Resultados Quiniela Matutina NACIONAL del 15 de junio

• A la cabeza: 2956 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

2956 6717 5228 6465 9228 5098 6791 3479 3077 7432 4756 2592 9529 7219 7155 7596 2207 1417 3931 9975

Resultados Quiniela Matutina PROVINCIA del 15 de junio

• A la cabeza: 8518 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8518 0085 5812 2510 0418 7791 4269 2013 0791 9446 9852 8257 8410 5838 7486 7251 8601 9042 9930 7603

Resultados Quiniela Vespertina NACIONAL del 15 de junio

• A la cabeza: 9589 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9589 0252 6962 1472 3851 0914 5261 8391 4125 7033 2931 4812 6059 1723 9541 3824 6103 5924 2841 0352

Resultados Quiniela Vespertina PROVINCIA del 15 de junio

• A la cabeza: 9829 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9829 5508 1290 6421 8931 0451 2351 1629 7041 8521 4930 1284 6512 0931 4172 8530 2911 0352 7611 4829

Resultados Quiniela Nocturna NACIONAL del 15 de junio

• A la cabeza: 3995 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3995 1482 6751 9214 3561 0924 8831 5421 1092 7421 3951 0241 6729 8511 4032 1954 2841 7639 0124 5931

Resultados Quiniela Nocturna PROVINCIA del 15 de junio

• A la cabeza: 7936 A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7936 5621 0941 3524 8112 6739 4025 1952 2341 8954 0125 4831 6724 9511 3824 0951 5241 1622 7834 4093

Resultados de la Quiniela del 15 de junio por provincia

Resultados Córdoba

La Previa: 1552

La Primera: 4821

Matutina: 2732

Vespertina: 9523

Nocturna: 1742

Resultados Santa Fe

La Previa: 4384

La Primera: 4413

Matutina: 9639

Vespertina: 0571

Nocturna: 2914

Resultados Entre Ríos

La Previa: 2341

La Primera: 8521

Matutina: 0942

Vespertina: 6731

Nocturna: 5241

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: