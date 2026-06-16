Para descomprimir la asfixiante interna libertaria y tomar distancia del huracán político que envuelve a Manuel Adorni, Javier Milei arma las valijas con destino a una nueva gira diplomática sin respiro. A partir del 24 de junio, el presidente encara un viaje que cruzará el Atlántico en múltiples direcciones: buscará inversiones en España, debutará en una cumbre del Mercosur y terminará brindando por la independencia estadounidense bajo el ala protectora de Donald Trump.

El primer salto de esta agitada hoja de ruta es Madrid. El mandatario aterrizará el miércoles 24, coincidiendo con el momento exacto en que la oposición intentará destituir a su jefe de Gabinete en el Congreso, acorralado por las acusaciones de enriquecimiento ilícito. En lo que representa su sexta visita al suelo español, Milei mantendrá su tono habitual: esquivará cualquier cruce institucional con el rey Felipe VI o el mandatario Pedro Sánchez, para priorizar su sintonía con referentes como Isabel Díaz Ayuso o el líder de Vox, Santiago Abascal.

Lejos del protocolo estatal, la agenda apuntará directamente al sector privado y académico. El líder de La Libertad Avanza desembarcará en la Universidad CEU San Pablo para brindar un discurso. Sin embargo, el plato fuerte será una cumbre a puertas cerradas con empresarios locales, a quienes intentará seducir con las ventajas impositivas del RIGI para destrabar el ingreso de capitales europeos.

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Apenas termine su excursión española el sábado 27, el reloj lo obligará a pegar la vuelta hacia Sudamérica para una parada exprés, aunque no por eso menos importante. El 30 de junio pisará Asunción del Paraguay para participar de su primera reunión de presidentes del Mercosur desde que el bloque puso en marcha el tratado provisional de libre comercio con la Unión Europea, un pacto histórico que todavía saca chispas con países como Francia.

En la capital guaraní, el jefe de Estado será recibido por su aliado ideológico Santiago Peña, quien deberá entregarle la conducción temporal del organismo al uruguayo Yamandú Orsi. Más allá de las formalidades diplomáticas, todas las miradas apuntan al posible cruce cara a cara con el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el gran arquitecto del “entendimiento con el Viejo Continente”.

Sin tiempo para desarmar el equipaje, el viaje continuará hacia el norte, marcando el ingreso del presidente número 18 a territorio estadounidense. Aterrizará en Nueva York justo a tiempo para los festejos del 4 de julio, invitado especialmente por el mandatario republicano para conmemorar los 250 años de la independencia norteamericana y consolidar el fuerte alineamiento entre amba naciones.

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Mano a mano con millonarios y premio en Francia

La estadía en el país norteamericano esconde una carta clave para las urgencias económicas del Gobierno: una participación en el Sun Valley Camp, en Idaho. Este exclusivo evento opera como el “campamento de verano” de los multimillonarios, un refugio VIP donde dueños de imperios tecnológicos como Jeff Bezos o pesos pesados de la inteligencia artificial como Sam Altman definen el rumbo del mercado global lejos de los micrófonos.

Acompañado por su hermana Karina y el canciller Pablo Quirno, Milei buscará aprovechar ese momento para convencer a los gigantes de Silicon Valley de invertir sus dólares en la Argentina. Como dato de color, su círculo íntimo ya avisó que el presidente no pisará ningún estadio para ver la Copa del Mundo 2026, a pesar de que el megaevento deportivo se disputará en simultáneo a pocos kilómetros de sus reuniones.

Pero la gira no termina en ahí. Luego, Milei se dirigirá hasta Francia para armar una "Argentina Week" en pleno París. La idea del Gobierno es ir a buscar dólares para el sector energético y, de paso, llevarse en la valija una foto soñada: el Paris Economic Forum va a premiar a Milei y al francés Philippe Aghion como los dos economistas más influyentes del mundo. Un broche de oro hecho a la medida de la imagen que la Casa Rosada quiere vender.

TC/ML