El Gobierno congela la mesa política y evita reuniones de Gabinete mientras crece la presión sobre Adorni

El gobierno de Javier Milei atraviesa una creciente tensión interna generada por el impacto político y judicial del caso que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Sin reuniones de mesa política previstas, la Casa Rosada optó por bajar el perfil y esperar el avance de la ofensiva opositora en el Congreso contra el funcionario, cuya situación política y judicial se agravó en las últimas semanas tras las revelaciones sobre su patrimonio, sus declaraciones públicas y las investigaciones que lo involucran.

En los pasillos de la Casa Rosada admiten que el Gabinete prefiere mantener una tensa espera antes del miércoles, día en que comenzarán a tratarse en las comisiones del Senado los pedidos de interpelación impulsados por la oposición, que podrían desembocar en una moción de censura para remover a Adorni de su cargo.

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El clima de tensión ya se había hecho evidente durante la última reunión de mesa política realizada el jueves pasado. Allí, según reveló La Nación, la senadora Patricia Bullrich cuestionó directamente a Adorni y le advirtió que estaba "destruyendo el capital simbólico del Gobierno" al permanecer en el cargo en medio del escándalo.

De acuerdo con la información publicada por ese medio, la exministra de Seguridad también le planteó a Karina Milei la posibilidad de que el funcionario solicitara una licencia mientras avanzan las investigaciones y la presión opositora, aunque no obtuvo respaldo para esa propuesta.

La situación se agravó luego de la entrevista que Adorni brindó a LN+, donde reconoció haber mantenido ahorros "en negro" por aproximadamente medio millón de dólares, una suma que atribuyó a una herencia familiar y a inversiones en criptomonedas. El funcionario utilizó esa explicación para justificar la compra de propiedades y diversos viajes al exterior, aunque sus declaraciones generaron nuevas dudas y reactivaron cuestionamientos sobre la evolución de su patrimonio.

La foto difundida por Karina Milei mostró un clima distendido por el cumpleaños de Patricia Bullrich. Sin embargo, según trascendió, la reunión estuvo atravesada por tensiones en torno a la continuidad de Adorni

En la Casa Rosada aseguran que no habrá desplazamiento mientras el escándalo no afecte el rumbo económico del Gobierno. La postura quedó reflejada incluso en las redes sociales del Presidente, quien este lunes compartió un mensaje que reivindicaba valores como la "lealtad", las "convicciones" y las "relaciones humanas genuinas", una publicación interpretada dentro del oficialismo como una señal explícita de respaldo hacia Adorni.

A pesar del complejo escenario legislativo, ningún alto referente de La Libertad Avanza se encuentra realizando gestiones sistemáticas para frenar la embestida en el Congreso. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se encuentra fuera del país en un viaje oficial por Israel, mientras que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene encuentros con mandatarios provinciales pero enfocados estrictamente en la reforma electoral para suspender las PASO.

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Santilli continuará esta semana con reuniones programadas junto a distintos gobernadores, entre ellos Leandro Zdero, Marcelo Orrego y Gustavo Melella. Encuentros enfocados exclusivamente en la reforma electoral, sin relación con la situación de Adorni.

La falta de movimientos para contener la crisis, alimenta las especulaciones sobre el margen de maniobra que conserva el jefe de Gabinete. Aunque desde su entorno aseguran que se encuentra "bien y con el respaldo del Presidente", el escenario parlamentario aparece cada vez más complejo.

La oposición busca aprovechar el desgaste del funcionario para convertir su situación en el primer gran desafío institucional para el Gobierno de Milei en el Congreso.

GD