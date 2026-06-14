El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, inició este lunes su primera visita oficial a Israel, donde fue recibido por el embajador argentino ante ese país, Axel Wahnish. A través de un mensaje difundido en redes sociales, el diplomático destacó el encuentro y aseguró que ambas naciones atraviesan "el momento más sólido y fructífero de su historia" en materia de relaciones bilaterales.

"Un honor recibir a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Argentina, en su primera visita oficial a Israel. Nos esperan días intensos de trabajo, encuentros y diálogo, que seguirán fortaleciendo este vínculo que atraviesa el momento más sólido y fructífero de su historia", expresó Wahnish.

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La llegada de Menem se produce en un contexto de fuerte acercamiento entre los gobiernos de Javier Milei y del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Desde el inicio de la gestión libertaria, la relación entre ambos países se transformó en uno de los ejes centrales de la política exterior argentina y dio lugar a una alianza basada en coincidencias políticas con el gobierno libertario, ideológicas y geopolíticas para Israel.

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Según expresó en reiteradas oportunidades el Gobierno nacional, Argentina e Israel se consideran actualmente "socios prioritarios" y buscan consolidar una agenda común vinculada a la defensa de los valores occidentales, la cooperación internacional y el "combate al terrorismo".

Desde diciembre de 2023, la administración de Milei adoptó una posición de respaldo constante hacia Israel en los principales foros internacionales. El Presidente definió al Estado israelí como "un pilar fundamental" de Occidente y profundizó los lazos diplomáticos con Netanyahu, a quien suele referirse como "un amigo personal".

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Aunque no trascendió oficialmente la agenda completa del viaje, el presidente de la Cámara baja participará de reuniones políticas y encuentros con autoridades israelíes durante los próximos días.

Axel Wahnish, una figura clave para Milei

La recepción de Menem estuvo encabezada por Axel Wahnish, rabino y embajador argentino en Israel, considerado una de las personas de mayor confianza de Javier Milei. Antes de asumir funciones diplomáticas, Wahnish desarrolló una extensa trayectoria religiosa al frente de la comunidad judeomarroquí argentina Acilba.

Con el paso del tiempo se convirtió en un consejero habitual del Presidente, quien lo define públicamente como su "guía espiritual".

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Milei reveló en diversas entrevistas que mantiene conversaciones periódicas con el rabino sobre judaísmo, la Torá y cuestiones vinculadas a la toma de decisiones. "Es una persona que quiero muchísimo, a quien consulto regularmente. Son discusiones que de repente pueden demandar dos o tres horas y que para mí son muy gratificantes y me ayudan a crecer mucho y a entender las situaciones de una manera mucho más profunda", sostuvo el mandatario en una entrevista con Radio Jai.

La influencia de Wahnish dentro del círculo presidencial quedó reflejada en su designación como embajador en Israel, uno de los destinos diplomáticos más relevantes para la actual administración. Desde allí, se convirtió en una pieza central de la política exterior de Milei y en uno de los principales articuladores del vínculo entre Buenos Aires y Jerusalén.

GD