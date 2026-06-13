Milei viajará a Madrid para buscar inversiones antes de una nueva visita a Estados Unidos

El presidente Javier Milei volverá a viajar al exterior la próxima semana. Antes de emprender una nueva visita a Estados Unidos, el mandatario hará una escala en Madrid, donde mantendrá reuniones con empresarios y participará de actividades vinculadas al mundo liberal.

La visita a España forma parte de una estrategia oficial orientada a fortalecer vínculos con inversores internacionales. En la Casa Rosada consideran que la exposición del plan económico ante empresarios extranjeros es una herramienta clave para atraer capitales y consolidar la confianza en el rumbo del Gobierno.

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Según trascendió, la actividad central del viaje será un encuentro con empresarios interesados en conocer el proceso de reformas impulsado por la administración libertaria. Milei expondrá sobre el equilibrio fiscal, la desregulación de sectores de la economía y las perspectivas de crecimiento para los próximos meses.

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La escala en Madrid se concretará en medio de una intensa agenda internacional que el Presidente sostiene desde su llegada al poder. Los viajes al exterior se convirtieron en una marca de gestión y en uno de los principales canales para construir relaciones con dirigentes políticos, referentes ideológicos y potenciales inversores.

Además de los encuentros empresariales, Milei participará de actividades organizadas por instituciones afines al liberalismo económico. Allí volverá a defender su visión sobre el libre mercado y el achicamiento del Estado, dos ejes que repite en cada una de sus exposiciones internacionales.

Escala en España y destino final en Estados Unidos

Tras completar su agenda en Madrid, el mandatario partirá hacia Estados Unidos. Se trata de un país que ocupa un lugar central en la política exterior impulsada por el Gobierno argentino y que concentra buena parte de los viajes realizados por Milei desde que asumió la presidencia.

En sus visitas anteriores, el jefe de Estado mantuvo reuniones con empresarios, fondos de inversión y dirigentes políticos. La intención oficial es profundizar la búsqueda de inversiones y el posicionamiento internacional del programa económico argentino, aunque en esta oportunidad asistirá, invitado por la Casa Blanca, a las celebraciones por el día de la Independencia estadounidense.

La gira se desarrollará en un momento en el que el Gobierno busca consolidar señales de recuperación económica. Por eso, desde el oficialismo consideran que el respaldo de los mercados y la llegada de nuevos capitales son factores decisivos para sostener la estrategia económica.

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Al mismo tiempo, los viajes presidenciales continúan generando debate político. Mientras la oposición cuestiona su frecuencia y costo, el oficialismo sostiene que forman parte de una campaña permanente para promover a la Argentina como destino de inversiones.

Con Madrid como escala previa y Estados Unidos como destino principal, Milei volverá a desplegar una agenda enfocada en la captación de inversiones, la promoción internacional de su gestión y el fortalecimiento de alianzas políticas y empresariales.

RG/AF