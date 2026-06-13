Los Milei se aferran a su ministro, pero en el Gabinete se quejan de la estrategia elegida

Patricia Bullrich, la jefa del bloque libertario en el Senado, no dio vueltas el jueves por la tarde cuando le tocó compartir espacio físico con Manuel Adorni, el jefe de Gabinete. Con la torta para festejar su cumpleaños 70 de por medio, aprovechó la reunión de la mesa política para mirar al ministro coordinador y reprocharle todo lo que hizo para justificar su impresionante crecimiento patrimonial. El tono fue amable y sirvió para exponer lo que sienten los miembros del elenco de Javier Milei.

La jugada que ensayó el ex vocero presidencial para justificar su notable incremento de posesiones fue hablar de una inversión en bitcoins, realizada hace más de una década. Pero el argumento sólo conformó a su círculo íntimo. Porque al resto del Gabinete la explicación que dio el funcionario le pareció insuficiente, con reiteradas inconsistencias. Varios ministros sintieron que, con la entrevista que brindó, quedaron a la vista muchas contradicciones. La principal: que siempre dijo, incluso cuando tuvo que dar su informe de gestión en el Congreso el pasado 29 de abril, que en sus declaraciones juradas no hubo “ocultación” alguna. Pero mintió de manera alevosa a la luz de los hechos.

Por eso no hubo muestras de respaldo público, apenas silencio. Además, perciben que mientras el jefe de Gabinete siga en su lugar, la gestión que puedan desarrollar o los anuncios que consigan protagonizar, quedarán totalmente eclipsados en la agenda pública.

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Por eso, los argumentos de Adorni ayudaron a profundizar el malestar que existe en el Gabinete en torno al caso. Un tema que se instaló en el mes de marzo, cuando estalló el primer escándalo del ex vocero a raíz de su viaje en la comitiva presidencial junto con su mujer, Bettina Angeletti, a la ciudad de Nueva York. La travesía se dio gracias a la organización del Argentina Week, un evento para generar inversiones, y que pasó prácticamente desapercibido.

Según pudo consignar PERFIL de fuentes libertarias, hay funcionarios de renombre que se preguntan a diario cómo es posible que Adorni siga en su puesto envuelto en escándalos constantes. Es un interrogante que todavía, como sucede desde hace tres meses, tiene una sola respuesta: porque Javier y Karina Milei apuestan a sostenerlo a cómo de lugar.

Gracias a la determinación de los hermanos que dominan el Poder Ejecutivo, el ministro coordinador continuará en su posición. Ellos no tienen previsto un Plan B y solo esperan que el tema, gracias a la aparición de la declaración jurada del jefe de ministros, desaparezca de la conversación pública. Una estrategia que delineó Adorni, el día del comienzo del mundial, y en soledad. Pero esa decisión de los hermanos no impide que dentro de la administración libertaria corra, y con fuerza, el nombre de un reemplazo.

La persona que asoma con serias chances de asumir en lugar de Adorni si los Milei cambian de idea es Sandra Pettovello. PERFIL mencionó las chances de la actual jefa del ministerio de Capital Humano en su edición del 3 de mayo. Esta posibilidad existe desde entonces, siempre en el marco de la aparición de propiedades del contador público que conduce la jefatura de Gabinete.

La postura de la funcionaria sigue siendo la misma desde que comenzó a sonar para cambiar de ministerio. Ante los suyos, dice que no piensa abandonar un ministerio que dispone de áreas sensibles, como Educación, Trabajo y ANSES, y que hoy muestra gestión tras un comienzo muy complejo, marcado por problemas de funcionamiento y denuncias de corrupción.

La baja de la pobreza en dos años, la digitalización de los planes sociales y el acuerdo que celebró el sector que conduce Alejandro Ciro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), son algunos de los hitos que la especialista en temas de familia tiene para exhibir y que Milei le valora mucho.

Sin embargo, hay otro eje que la ministra usa para evitar un ascenso: no tiene quien la suplante al frente de su super ministerio. Según cuentan en LLA, ante una eventual partida, la ministra pretendería colocar a una persona de su máxima confianza y que además pueda timonear semejante cartera. Todavía no ve un nombre propio que reúna esas características.

Bajo este escenario, el jefe de Estado enfrenta un par de dilemas. El primero, pasa por cómo sigue sosteniendo a un jefe de Gabinete que perdió su credibilidad y tiene cuestionamientos cada vez más intensos puertas adentro. El segundo, está relacionado al posible reemplazo de Adorni. Porque si modifica su idea de bancarlo ciegamente, debe seleccionar un nombre que tenga el consenso necesario entre Karina Milei y Santiago Caputo, dos de los vértices del triángulo de hierro con miradas contrapuestas en varios temas. Ambos tratarán de influir en esa disputa si finalmente Adorni cae.