El jefe de Gabinete no incluyó los bienes de su esposa en la declaración

El tema de la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni –y su defensa en la entrevista de LN+– traspasó las fronteras nacionales y llegó a las páginas del Financial Times, según precisó Noticias. “La publicación sostuvo que la explicación del funcionario ‘difícilmente pondría fin a las preguntas sobre sus gastos recientes’”, menciona el artículo citado. (Ver Pags. 12-13)

Lo cierto es que, además del origen de los fondos, quedan preguntas pendientes. El patrimonio neto del funcionario creció más de 400% en términos reales desde 2023. Entre la nueva declaración y las rectificadas hay numerosas inconsistencias: fechas y características de las propiedades que no coinciden y la falta de un anexo reservado que debería detallar los bienes de su esposa, Bettina Angeletti.

Sobre este punto, el diario La Nación consignó ayer que la Oficina Anticorrupción ya envió la nueva presentación (correspondiente a 2025) y las declaraciones rectificativas de las dos anteriores que hizo el jefe de Gabinete, pero que no remitió el anexo reservado correspondiente a su esposa debido a que todavía no fue presentado por el funcionario.

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“La ausencia del formulario reservado resulta especialmente sensible en un contexto en el que Adorni modificó aspectos centrales de sus declaraciones juradas”, señala la nota. La falta de ese documento, que corresponde a Angeletti, no permite tener completo el patrimonio familiar, que Adorni rectificó para explicar sus gastos en los últimos dos años. Justamente esos gastos desproporcionados son los que investiga la Justicia.

Cerca del jefe de Gabinete, según informó La Nación, dijeron que el funcionario tiene tiempo hasta el 31 de julio para presentar el anexo reservado. En esa fecha vence el plazo para entregar las declaraciones juradas a la OA. Adorni ya había presentado con demoras el anexo correspondiente a los bienes de su esposa en su declaración anterior: lo tenía que entregar el año pasado y lo hizo recién en abril de este año.

Por otro lado, se supo que el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica elevó un pedido formal a la Unidad de Información Financiera para que lleve adelante la apertura de un expediente con el propósito de realizar un análisis en relación con la evolución patrimonial.