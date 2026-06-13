El peronismo está dispuesto a acorralar a Adorni y obliga a los aliados a definir posiciones

La oportunidad apareció en las últimas horas, cuando La Libertad Avanza oficializó la reunión de Labor Parlamentaria como antesala de la sesión del Senado para la próxima semana. Lo que en la Casa Rosada imaginaban como una jornada destinada a avanzar con proyectos propios terminó activando a los despachos opositores que buscan forzar una definición política sobre el futuro del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“La oposición no puede hacerse más la boluda”, resumió ante PERFIL un senador peronista. La jugada comenzará el miércoles cuando en la reunión de Labor Parlamentaria en la que se ordena la sesión del jueves, Unión por la Patria pedirá incorporar sobre tablas una moción de censura contra Adorni, en medio de la crisis política que atraviesa el funcionario por las denuncias sobre su patrimonio y una explicación que ya no convence ni a los propios.

La movida tiene una complejidad institucional y política. Para habilitar el tratamiento sobre tablas se requieren dos tercios de los votos, un número que hoy la oposición no tiene garantizado. “A esta hora de este viernes los votos para correr a Adorni no están. Pero esto se asemeja al caso Edgardo Kueider y una vez que el nombre entra en discusión en el recinto, nadie quiere quedar pegado”, explicó un senador que participa de las negociaciones.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La apuesta es obligar a los bloques aliados del Gobierno a fijar posición en el recinto y exponer las contradicciones de quienes en público cuestionan al jefe de Gabinete pero todavía no definieron qué harían frente a una ofensiva parlamentaria concreta.

“¿Qué va a hacer Patricia Bullrich?”, se preguntan en el principal bloque opositor al describir el dilema que enfrenta el oficialismo. La jefa del bloque libertario viene de criticar hasta públicamente a Adorni. “Si Patricia salva a Adorni, se le termina la independencia que quiere construir para tener posibilidades en 2027 y si no lo salva, Karina Milei ya va directamente contra ella y también se le termina el 2027”, analiza un senador opositor. (Ver Pag.2 y 3)

La alternativa más cómoda para la Casa Rosada sería directamente levantar la sesión prevista para evitar que el recinto se vuelva a convertir en un show contra el Gobierno. Suspender una convocatoria impulsada por el propio oficialismo equivaldría a admitir que el Gobierno busca protegerlo. Pero el escenario más incómodo para La Libertad Avanza y sus aliados aparece si la sesión finalmente se realiza.

Allí no sólo debería rechazar el pedido de la oposición sino que además expondría a los senadores a argumentar y votar para que no se trate el cuestionamiento a Adorni en un contexto en el que justamente hasta propios y aliados endurecieron sus críticas al jefe de Gabinete. En ese grupo aparecen dirigentes del PRO y del radicalismo que reclaman la renuncia.

“Manuel Adorni tiene que dar un paso al costado, el presidente pedirle la renuncia. No es un ministro más, es el Jefe de Gabinete que tiene la responsabilidad de rendir cuentas ante las cámaras”, lanzó el presidente del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling. El objetivo de este espacio es que sea el Presidente el que corra a Adorni y no ser ellos quienes tengan que avanzar contra el jefe de Gabinete ni defender su cargo en una próxima sesión.

En la misma situación está el radicalismo. El presidente del bloque radical en la Cámara Alta, Eduardo Vischi, coincidió con la mirada de su partido: “La confianza pública se construye con transparencia, coherencia y respeto por la ley. La responsabilidad institucional exige ejemplaridad, especialmente cuando se ha hecho de la integridad y la rendición de cuentas una bandera política”.

Ante estos posicionamientos mediáticos el peronismo también apunta contra ellos: si consideran que la situación de Adorni es insostenible, ¿están dispuestos a aportar los votos para avanzar contra él o aportarán los votos para sostenerlo?

En la oposición más dura incluso llevan el razonamiento un paso más allá. “Si el Presidente no lo raja pierde autoridad y queda debilitado. Por primera vez desde que se creó la figura del jefe de Gabinete, lo saca el Congreso”, advierte un senador que impulsa la ofensiva. Descarta a esta altura que el Gobierno pueda victimizarse de la jugada acusando al peronismo de golpista. “Salís a la calle y nadie cree que Adorni deba seguir en el cargo”, dicen.

La avanzada en el Senado corre en paralelo con otra ofensiva opositora en Diputados. Distintos bloques solicitaron una sesión especial para el 23 de junio con el objetivo de tratar pedidos de informes, proyectos de interpelación y mecanismos que podrían terminar en una moción de censura. La convocatoria reúne a Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, sectores provinciales y otros espacios opositores, quienes ya habían intentado avanzar en este sentido pero no lo habían conseguido.

“Había que dejarlo hablar”, dice un importante diputado, convencido de que la presentación de Adorni en el Congreso terminó dejando expuestas las inconsistencias de su defensa después de la difusión de su declaración jurada.

La herramienta prevista en el artículo 101 de la Constitución permite remover al jefe de Gabinete mediante una mayoría absoluta de ambas cámaras. Por eso, tanto Diputados como el Senado pueden transformarse en el punto de partida de un proceso político que hoy parece lejano en términos numéricos, pero que mantiene a Adorni bajo presión permanente.

Esta vez el margen político del jefe de Gabinete luce más estrecho. Los aliados pretenden que este fin de semana Adorni ya sea un problema sólo para Comodoro Py. Salvo los hermanos Milei, ya nadie se anima a sostener al jefe de Gabinete. La presión se siente en la Quinta de Olivos aunque por estas horas avisan: “Manuel no se va a ir ni Milei lo va a echar. Es una de las cuatro patas de la mesa y el Presidente no se lo va a entregar al sistema”. Si el fin de semana pasa sin novedades, la cuenta regresiva empezará a correr en el Congreso.