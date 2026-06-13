Los gremios universitarios consideran “insuficiente” el acuerdo salarial

El acuerdo que suscribieron el Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no dejó a toda la comunidad universitaria conforme. Desde FEDUBA, sindicato docente de la Universidad de Buenos Aires, lamentaron el pacto y consideraron que es insuficiente, con una advertencia: van a continuar las protestas en pocos meses.

Pablo Perazzi, secretario general del mencionado gremio, advirtió que lo ofrecido por el Gobierno, un 24% de aumento de haberes, no es ni la mitad de lo que les corresponde según la Ley de Financiamiento Universitario, al igual que para las universidades “les están ofreciendo una cuarta parte de lo que necesitan”. Y que la discusión se volverá a abrir en algunas semanas.

“Hay mucho malestar en las bases, muchos sindicatos y docentes y no docentes saben que esto no alcanza, es una migaja”, planteó el docente universitario.

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La propuesta final y que tiene el visto bueno del CIN consiste en un incremento del 24,33% en dos tramos, con un ajuste de 21,33% en julio y de 3% en octubre.

La recomposición equivale a 7 puntos correspondientes a 2024, 12,33 puntos de 2025 y el resto busca compensar la pérdida acumulada hasta mayo de 2026. Hay otros dos ejes que se conversaron y se saldaron: habrá un incremento del 50% en el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano y, a pedir de la Universidad de Buenos Aires, se sumó un financiamiento de $50 mil millones para hospitales universitarios.

Para el oficialismo, lo que sucedió este miércoles marca que consiguieron “torcerle el brazo” a la postura intransigente de los rectores y que podrán cuidar las cuentas públicas. Desde hace semanas que en el oficialismo señalaban que no podían ofertar más que las cifras que lanzaron en la mesa de negociación. Y confiaban en que, ante la urgencia de presupuestos, los representantes de las casas de estudio iban a firmar un pacto.

Pero este entendimiento no equivale a que se termine la pelea entre las partes. Los rectores adelantaron que, más allá de este pacto, continuarán en plena demanda judicial para que Nación cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Una normativa vetada y que se encuentra bajo el análisis de la Corte Suprema, sin definición por el momento.

La Federación de Docentes de Universidades (FEDUN), en tanto, destacó el acuerdo. En un comunicado, expresó que “tras dos años y medio de lucha y cuatro marchas federales, logramos que el Gobierno convoque a paritarias y presente una propuesta para empezar a recomponer el salario perdido desde que Milei es presidente”.

“El ofrecimiento contempla un 24,33% de actualización salarial: 21,33% en junio, sobre los básicos de mayo, y 3% en octubre. Además, el aumento de junio impacta en el cálculo del medio aguinaldo. Desde FEDUN, remarcamos que es un avance muy importante, pero que la lucha continúa para recuperar integralmente el salario perdido”, completaron.