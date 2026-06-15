El PRO liquidó a Adorni y volvió a mostrarse como opción para 2027: “Iniciamos el cambio y nosotros somos el partido que lo asegura”

La cercanía de las elecciones presidenciales de 2027 comenzó a mover las piezas dentro de la oposición y el PRO ya dio señales de que buscará volver a disputar el poder con una propuesta propia. A través de un extenso mensaje publicado en redes sociales, el secretario general del partido, Fernando De Andreis, reivindicó el rol de la fuerza fundada por Mauricio Macri y sostuvo que el espacio trabaja para convertirse nuevamente en una alternativa de gobierno: "El PRO tiene un papel fundamental en la Argentina. Nosotros iniciamos el cambio y nosotros somos el partido que lo asegura", afirmó el dirigente.

Además de reivindicar el papel del PRO, De Andreis apuntó contra Manuel Adorni y afirmó que Mauricio Macri había anticipado los problemas que podía generar su llegada a la Jefatura de Gabinete. "Tenemos el escándalo en el que terminó la designación de Adorni, una situación que fue advertida por Mauricio el mismo día de su designación. Perdimos demasiado tiempo para comprobar que lo que había sido anunciado finalmente sucedió", expresó.

Dichas declaraciones reflejan el creciente distanciamiento entre el PRO y La Libertad Avanza, dos espacios que compartieron coincidencias políticas durante los últimos años, pero que ahora comienzan a proyectarse como posibles competidores en las próximas elecciones presidenciales.

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Luego, De Andreis buscó reivindicar la identidad del partido y su rol dentro del escenario político argentino. "El PRO tiene un papel fundamental en la Argentina. Nosotros iniciamos el cambio y nosotros somos el partido que lo asegura", sostuvo.

Asímismo explicó que la conducción partidaria atraviesa una etapa de reorganización interna. Según indicó, uno de los principales objetivos es recomponer vínculos dentro del espacio luego de las divisiones que dejó la interna presidencial de 2023 entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta: "Estamos trabajando para proyectar una fuerza consistente y responsable con capacidad de gobierno".

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Remarcó que busca fortalecer su presencia territorial y construir una propuesta competitiva para los próximos años.

¿El fin de la alianza estratégica?

La posibilidad de que el PRO presente un candidato propio en 2027 genera inquietud dentro del oficialismo, ya que ambos espacios apuntan a un electorado similar. Una eventual competencia entre La Libertad Avanza y el partido de Macri podría dividir los votos del sector que actualmente respalda al Gobierno nacional.

A partir del oficialismo ya respondieron a esa posibilidad. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, puso en duda una eventual candidatura presidencial de Mauricio Macri y aseguró que gran parte de los votantes del PRO terminarán acompañando a La Libertad Avanza. "No lo creo porque le haría un favor al kirchnerismo si quiere competir", sostuvo Menem al referirse a una posible postulación del expresidente.

Figuras como Martín Menem han desestimado cualquier candidatura de Macri

MV