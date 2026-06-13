La oposición sigue de cerca el “caso Adorni” y pone la lupa en el eje Schiaretti - Macri

En esta semana, los principales candidatos opositores mantuvieron reuniones entre ellos. Por un lado Luis Juez y Rodrigo de Loredo, tomaron un café el jueves por la noche, y por el otro lado Juez ofició de un asado en su casa, el que fue invitado Gabriel Bornoroni. En todos lados se habló de todo, hubo lugar para el fútbol, la realidad provincial, y también –obviamente- para el armado político.

En esta semana, los principales candidatos opositores mantuvieron reuniones entre ellos. Por un lado Luis Juez y Rodrigo de Loredo, tomaron un café el jueves por la noche, y por el otro lado Juez ofició de un asado en su casa, el que fue invitado Gabriel Bornoroni. En todos lados se habló de todo, hubo lugar para el fútbol, la realidad provincial, y también –obviamente- para el armado político.

El “caso Adorni” se convirtió en un verdadero dolor de cabeza que sobrevoló cada uno de estos encuentros y hoy unifica a todo el arco opositor en Córdoba. Existe un fastidio por cómo el tema viene ocupando los medios de comunicación y devorándose la agenda pública. En estricto off, los dirigentes locales no ocultan su preocupación y admiten que no logran entender la seguidilla de errores que viene cometiendo la mesa chica nacional, un ruido porteño que cansa y que temen que termine salpicando los armados en las provincias. Aunque a cada uno lo salpique de manera distinta.

Frente a este escenario complejo, los protagonistas mueven sus fichas con lógicas distintas. En su café del jueves por la noche, Luis Juez y Rodrigo de Loredo se plantearon diferencias de frente en un diálogo al que calificaron como productivo para aclarar los tantos, tantos que están aclarados pero no tanto, valga la redundancia.

Juez le reclamó haber sugerido públicamente que el juecismo debía dar explicaciones por el tema Carasso, argumentando que al ser un dirigente de origen radical la responsabilidad de abordar el asunto es del propio De Loredo. El diputado le explicó que esa frase fue sacada de contexto por los medios. Durante la charla, el líder del Frente Cívico también le aconsejó que no confíe ciegamente en Mauricio Macri porque considera que, tarde o temprano, lo terminará utilizando para sus propios fines, por lo que le pidió bajar un poco el perfil asegurando que los caminos de ambos van a confluir, ya que lo imagina como un gran candidato para pelear la intendencia.

Sin embargo, De Loredo maneja sus propias cartas y se planta con confianza. Asegura que las encuestas le sonríen y no desprecia el apoyo de Macri. El exdiputado radical destaca su capacidad de diálogo con Lule Menem; y además considera que es quien mejor mide y quien tiene el mayor nivel de conocimiento en el territorio. Además, mantiene una mirada distinta sobre el plano nacional: remarca que dialoga todo el tiempo con Macri, quien sigue al detalle cada movimiento de la política provincial; y se esperanza con que el expresidente juegue en una elección nacional.

De Loredo sigue recorriendo la provincia y manteniendo reunión con intendentes en todo el territorio provincial. En esa sintonía se mueve: “en lo provincial”, aclaran desde su entorno para que no quede ningún tipo de duda.

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¿Schiaretti-Macri?

En todo este complejo marco todo el arco de dirigentes opositores sigue de cerca y también con desconfianza: el evidente acercamiento entre Juan Schiaretti y Mauricio Macri. El dato más concreto de esta sintonía fue el reciente desembarco de Hernán Lacunza y Ércole Felippa en el directorio de Bancor, una movida que no parece ser inocua por más que en el oficialismo digan que es simplemente para sumar dirigentes con experiencia en el sector productivo y financiero. Sin embargo que el expresidente estuvo al tanto de esta movida es algo que reconocen tanto desde el Panal como desde la propia oposición, donde leen estos movimientos subterráneos en clave de largo plazo, enmarcándolos como la construcción de una alternativa de "tercera vía" pensando en las elecciones de 2027.

Asado de viernes

Todos estos temas, lógicamente, se trasladaron luego a la conversación del viernes a la noche en el asado en la casa de Juez, en donde Walter Nostrala fue el asador designado, algo que habitualmente ocurre ya que todos le reconocen buena mano en la parrilla.

Aunque durante el día había corrido el rumor de que De Loredo participaría de esa cena, los protagonistas aclararon que su asistencia nunca estuvo en discusión y que todo surgió de una frase malinterpretada. La presencia de Gabriel Bornoroni fue parte de esa mesa política donde, entre cortes varios y algunos malbec, la rosca giró en torno a la política y mantenerse alejados de los constantes ruidos que bajan de Buenos Aires.