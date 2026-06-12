Encuesta: Milei y Kicillof pelean cabeza a cabeza un balotaje para las elecciones 2027

Una nueva encuesta de la consultora Proyección reveló que, de cara a las elecciones presidenciales de 2027, Javier Milei y Axel Kicillof se encuentran prácticamente empatados en un hipotético balotaje. El gobernador bonaerense obtendría el 42,5% de los votos, frente al 42,4% del actual presidente. La diferencia es estadísticamente irrelevante y refleja un escenario de máxima polarización.

En un escenario de primera vuelta con candidatos definidos, Milei lidera con el 38,1%, seguido por Kicillof con el 32,9%. Muy por detrás aparecen Myriam Bregman (8,4%) y Maximiliano Pullaro (2,9%), mientras que el 6,9% optaría por el voto en blanco o impugnado y el 10,8% aún no sabe a quién elegiría.

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A nivel de espacios políticos, el peronismo-kirchnerismo (Fuerza Patria) saca una leve ventaja: 37,2% contra el 35,9% de La Libertad Avanza. El PRO se ubica en el 5,7%, el Frente de Izquierda en el 4,2% y Provincias Unidas (gobernadores de centro) en el 3,2%. El voto en blanco o impugnado alcanza el 13,8%.

Cuando se les preguntó qué preferirían para el próximo gobierno, la mayoría de los encuestados (38,8%) se inclinó por un nuevo gobierno de otro espacio político cercano al peronismo. Solo el 23,7% desea que el gobierno de Milei continúe tal como está, y un 17,8% preferiría que Milei siga, pero con otro equipo y cambios en sus políticas. Un 11,4% optaría por un nuevo gobierno de otro espacio político no peronista.

Imagen de los dirigentes: Bullrich y Milei con más negativos que positivos

En cuanto a la imagen de los principales referentes, ninguno escapa a altos niveles de rechazo. Patricia Bullrich acumula el porcentaje más alto de imagen "muy buena" (43,1% sumando buena y muy buena) pero también registra un fuerte rechazo: el 51,6% la ve de forma negativa. Milei presenta números similares, 40,1% de imagen positiva y 55,6% negativa.

Kicillof muestra un 38,9% de imagen positiva frente a un 52,6% negativa, mientras que Myriam Bregman exhibe el balance más equilibrado con un 40% de imagen positiva y 37% negativa. Sergio Massa y Máximo Kirchner son los peor posicionados, con imágenes negativas del 61% y 57,1% respectivamente.

Cómo sería el presidente ideal

La encuesta también indagó qué cualidades consideran más importantes para un mandatario. La honestidad y transparencia lidera con el 56,3%, seguida por la visión de futuro/proyecto de país (52,8%) y la capacidad para resolver problemas (52,2%). La empatía con la gente obtuvo el 45,5%, mientras que la firmeza (23,2%) y la credibilidad (16,2%) quedaron más abajo.

Al cruzar esos atributos con los dirigentes, Milei es el más asociado a la firmeza (42,8%) y a la visión de futuro (41%), aunque también lidera en honestidad (35,4%). Kicillof aparece fuerte en empatía (35,1%) y capacidad (34,7%). Bullrich se destaca en firmeza (30,6%) y Bregman en empatía (25,5%).

El dato que más llama la atención es el rubro honestidad, el 16,6% eligió la opción "ninguno de los anteriores", lo que refleja una profunda desconfianza de una porción del electorado hacia toda la clase política.

RG