Encuesta: quién ganaría el balotaje en Colombia entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

El domingo 21 de junio tendrá lugar la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Colombia para disputar la presidencia del país entre el conservador Abelardo de la Espriella y el aspirante de izquierda Iván Cepeda. Según una encuesta realizada por la consultora AtlasIntel, entre el 5 y 10 de junio con 3681 encuestados, el candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella, se impone por sobre su rival de izquierda, Iván Cepeda, con un resultado de 52,2% contra 44,5% de votos totales.

La diferencia de 7,7 puntos entre ambos candidatos no solo refleja la inclinación de la balanza hacia de la Espriella, sino que también expone la consolidación de una tendencia a su favor de cara al balotaje colombiano que lo posiciona por sobre el candidato respaldado por el presidente Gustavo Petro.

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Colombia llega al balotaje con una fuerte polarización y dos modelos de país enfrentados

Si bien en la serie histórica de porcentajes el candidato del actual mandatario mostró una tendencia creciente superior de enero a junio de este año, pasando de 34,9% a 44,5%, es decir 9,6 puntos más, eso no alcanzó para superar a su rival, quien aumentó 8 puntos pero partiendo desde una base superior y yendo de 44,2% a 52,2%.

De cara al balotaje, los porcentajes se invirtieron al consultar a qué candidato se rechaza más como presidente de Colombia, momento en el que los lugares se invirtieron y Cepeda obtuvo 51,7% de rechazo, contra un 46,6% de de la Espriella.

A la hora de pensar en una futura administración, los colombianos también afirmaron tener una mayor confianza en el candidato conservador para administrar la mayoría de las áreas del Gobierno. Recibió un apoyo del 59% al 51% en las siguientes áreas: criminalidad y narcotráfico; relaciones internacionales; inversiones en infraestructura; salud; equilibrio fiscal y control de gastos; lucha contra la corrupción; economía e inflación; impuestos y carga tributaria; fortalecimiento de la democracia y educación.

En cuanto al candidato de izquierda, solo obtuvo una confianza mayor, de 50% y 52% en las áreas de pobreza y desigualdad social y medioambiente, respectivamente.

Colombia se inclina a la derecha: De la Espriella lidera la intención de voto para el balotaje

La desaprobación del gobierno de Petro juega contra Cepeda

Los resultados negativos obtenidos por Cepeda pueden encontrar su origen, entre otros motivos, en el respaldo que recibe de Petro dado que, según indicó la encuesta, 55,2% desaprueba la actual conducción del gobierno colombiano, contra un 42,8% a su favor.

A pocos días del balotaje, la encuesta expuso principalmente la consolidación de la figura de de la Espriella como favorito para la segunda vuelta colombiana, como así también reflejó una ventaja superadora en la mayoría de los temas que suelen definir una elección presidencial.

AS.

LT.