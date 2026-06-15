Encuesta: 7 de cada 10 piensan que Argentina será otra campeona, pero casi la mitad prefiere que mejore la economía

La confianza en el equipo de Lionel Scaloni está por las nubes y los números lo dejaron plasmado en papel. Un relevamiento nacional de la firma Giacobbe, realizado entre el 5 y el 10 de junio sobre 2.500 casos a través de dispositivos móviles y con un margen de error del +/- 2%, mostró que el 71,5% de los encuestados confía ciegamente en que la Selección volverá a salir campeona. Un optimismo demoledor, con picos de 77,5% entre las mujeres.

Cuando los encuestadores pusieron a la gente contra la espada y la pared, la realidad del día a día le ganó al fanatismo futbolero. Frente a los escenarios para los próximos cuatro años, el 48,8% prefirió que Argentina mejore económicamente aunque le vaya mal en el Mundial. Esa postura superó por un margen estrecho al 44,2% que eligió la gloria deportiva a costa de seguir estancados a nivel país.

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La recesión también marcó la cancha a la hora del consumo y apagó bastante la euforia comercial. Casi el 73% de los consultados confesó que no compró la camiseta para alentar, un 18,8% se conformó con una prenda de imitación y solo un 7,8% gastó en la versión original. A su vez, más de la mitad de los argentinos (54,4%) aclaró que mirará los partidos de manera tranquila en su casa, sin armar el despliegue festivo de otras épocas.

El viejo mito de que el fútbol funciona como una anestesia perfecta para los dramas cotidianos quedó totalmente desterrado. Apenas un 14,5% reconoció que el torneo logra que se olvide de todos los problemas de la coyuntura. El grueso de la sociedad se dividió entre el 46,9% que se distrae un rato pero mantiene la guardia alta, y un rotundo 37,9% que aseguró no olvidarse de la crisis de ninguna manera.

En el medio de este clima de contrastes, Lionel Messi agigantó su leyenda y cerró cualquier debate alrededor de la pelota. El 73% lo coronó como el mejor jugador de la historia argentina, sacándole una ventaja sideral a Diego Armando Maradona, que quedó muy atrás con el 22,8% de las preferencias nacionales.

Comenzó el Mundial de los impuros

La pelota no se mancha (con política)

El sondeo derribó de un plumazo la fantasía de que una vuelta olímpica le garantiza apoyo extra al oficialismo de turno. Cuando preguntaron si un título mundialista favorecería la imagen de Javier Milei en las elecciones, el 85,5% de la gente contestó que no y opinó que la sociedad votaría exactamente igual. Apenas un 10,1% especuló con que el clima de fiesta le sumaría puntos al Gobierno libertario.

La resistencia a mezclar el cuarto oscuro con la tribuna resultó todavía más aplastante en el plano individual. Un 93,4% garantizó que un triunfo deportivo no le cambia el voto bajo ninguna circunstancia. Esa barrera quedó sellada cuando intentaron vincular al plantel con algún espacio ideológico: el 51,8% aseguró que los jugadores no son afines a ninguna fuerza política y un 32% dijo no tenerlo claro, desactivando cualquier intento de apropiación.

Buscando llevar a cabo una propuesta distendida, la encuesta plasmó un juego insólito, pidiendo que ubiquen a distintos políticos en un equipo de fútbol. En esa dinámica bizarra, Javier Milei terminó como el favorito absoluto para calzarse los guantes e ir al arco con el 67,2% de los votos, mientras que dirigentes como Patricia Bullrich y Axel Kicillof se repartieron otras funciones tácticas, mayormente vinculadas a la defensa o el mediocampo.

El negocio del Mundial no es el juego: son las pausas

Messi a la Rosada y el rechazo a Tapia

El nivel de idolatría por el rosarino trepó a niveles tan irreales que hasta cruzó la frontera de la política de ficción. Frente al escenario hipotético de tener que elegir un presidente para gobernar el país, el 58,1% afirmó que votaría ciegamente a Messi. Esa opción arrasó frente al 31,3% que prefirió no votar a nadie y al 9,9% que se inclinó por ponerle la banda presidencial a Maradona.