El Mundial escondido: la mayoría en Kansas no sabe qué se juega

La Copa del Mundo 2026 está. La vas a ver en Estados Unidos, claro, pero a la vez parece que no existiera. Porque si querés no verla, podes no verla. Los kilómetros y kilómetros de extensión de este país y el poco interés general en el soccer así lo permiten.

A ver… Cómo explicarlo.

En Kansas City el ciudadano común no parece saber demasiado de todo esto. Diría que casi que no sabe que se está jugando un Mundial. Hay un par de murales pintados, sí. Los alrededores del estadio tienen algunas cositas. Los pocos restaurantes latinos que hay le meten temática de fútbol. Pero de los cientos de carteles que hay por todos lados, un 15% tienen que ver con la Copa y no mucho más.

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¿Un ejemplo? Fui a comer a la cadena de hamburguesas local, Freddy’s. Pagué, nada de canje, eh. Pero vale la pena nombrarla porque, además de ser muy buena, es local y está ambientada en los sesenta, algo que acá gusta mucho. Había 8 mesas ocupadas. Les pregunté a las 8, una por una, y una sola sabía que había una competencia de fútbol, pero que no entendía bien qué era. Una persona de veintidós, y en un lugar ubicado a 600 metros del centro de entrenamiento de la Selección.

La Selección Argentina entrenando este viernes en Kansas. (FOTO AFP)

Antes, cuando fui a alquilar el auto, un chico de unos 18 años le preguntó a uno de mis acompañantes “por qué había tantos argentinos con camisetas de pronto”. Mi amigo solo atinó a responder “Messi” porque entendió pero no habla inglés. Y el chico se volvió loco. “Al menos lo conocen a Lio”, comentamos.

Paramos en una casa que alquilamos online y la señora, latina, tenía muy claro que estaba el Mundial. “Soy de Honduras y estamos con Argentina”, dijo. Pero después en el supermercado, excepto alguna que otra marca que tenía en su paquete alguna alusión al Mundial, nada de nada. Ni siquiera una pista de que en esta ciudad va a jugar el campeón del mundo.

Quizás eso fue lo que más nos llamó la atención. En Argentina te venden televisores en 30 cuotas y las paredes de los negocios se visten de celeste y blanco hace un mes. Acá el fútbol americano y el béisbol te pasan por encima. Pareciera que al fútbol alguien vino y lo escondió. Es muy loco porque los estadios estarán repletos y los fan fest también.

Hay casi tres millones de personas en el área de Kansas, Missouri. Y por supuesto es difícil que todos sepan que aquí se juega la Copa del Mundo. Pero de verdad la sensación es que este es un Mundial escondido. Al menos en esta ciudad. Veremos en Dallas o en alguna de las otras sedes.

Por ahora la Copa del Mundo está y no está. Ni Messi pudo todavía conquistar estas tierras del todo. Pero como son tantos llenan los estadios igual, claro. Y con los turistas que se suman, mucho más.

El negocio será negocio otra vez. Un éxito.

Y, escondido o no, cumple el objetivo. Se venden boletos. Se compra merchandising. Los influencers no paran de subir contenido. Los canales de televisión horas y horas de aire. Las radios gastan y gastan espacios charlando de fútbol. Los diarios y páginas web llenan de Mundial su día a día y todo fluye. Es que la FIFA no falla en estas cuestiones. Aunque le quieran esconder el Mundial.

* Desde Kansas, Estados Unidos