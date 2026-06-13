Apertura fría, pero con sangre guaraní

El Mundial había arrancado en México el jueves, pero ayer le llegó el turno a Canadá y, sobre el final del día, a Estados Unidos, que organizó una fiesta inaugural con cantantes del presente y del pasado. Dos horas antes de que empezara el duelo entre la selección local y Paraguay, salieron a escena Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla. Luego, se desmontó el escenario para que hicieran el calentamiento los dos equipos. Y, minutos antes, Katy Perry hizo vibrar al Sofi Stadium de Los Ángeles, donde la hinchada paraguaya le puso color.