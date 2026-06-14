El árbitro que dirigirá el debut de Argentina en el Mundial

La FIFA confirmó oficialmente la designación del árbitro polaco Szymon Marciniak como el encargado de impartir justicia en el debut de la Selección Argentina frente a Argelia, en el marco de la Copa del Mundo 2026. El encuentro se disputará el próximo martes en el Arrowhead Stadium de Kansas City, marcando el inicio del camino del conjunto dirigido por Lionel Scaloni en una nueva cita mundialista.

La nominación del juez europeo conlleva una particularidad estadística de peso, debido a que no será la primera vez que asuma la conducción de un partido de estreno para el combinado albiceleste en la máxima competencia del fútbol internacional.

Alemania vs. Curazao, por el Mundial 2026

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cuál es la terna arbitral y el historial de Szymon Marciniak con la Selección Argentina

La terna asignada por las autoridades de la federación internacional se completará íntegramente con profesionales de la misma nacionalidad. El juez de línea 1 será Tomasz Listkiewicz, quien posee un nexo histórico particular por ser hijo del asistente que acompañó a Edgardo Codesal en la final de Italia 90, mientras que Adam Kupsik se desempeñará en la otra banda.

El historial entre el réferi polaco y la delegación nacional registra tres antecedentes de extrema relevancia en los últimos torneos. El primer cruce formal aconteció en el debut de Rusia 2018 frente a Islandia, un compromiso que finalizó con un marcador empatado 1-1 y donde Marciniak sancionó un penal ejecutado por Lionel Messi que fue contenido por el arquero rival.

La FIFA confirmó oficialmente la designación del árbitro polaco Szymon Marciniak como el encargado de impartir justicia en el debut de la Selección Argentina frente a Argelia, en el marco de la Copa del Mundo 2026.

Posteriormente, el juez volvió a cruzarse con la estructura de la "Scaloneta" durante los octavos de final de Qatar 2022, instancia en la que Argentina superó 2-1 a Australia. La consagración definitiva de su perfil profesional llegó en el mismo torneo, al ser el responsable de dirigir el histórico empate 3-3 ante Francia en la final, que concluyó con la victoria argentina por penales.

El perfil de Szymon Marciniak y sus antecedentes internacionales

El árbitro, nacido en la localidad de Płock y de 44 años, arriba a este nuevo proceso mundialista consolidado en las esferas de élite tras ubicarse en el segundo puesto del ranking 2025 que confecciona la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), compartiendo el escalafón con el francés François Letexier.

Su trayectoria en el profesionalismo se inició en el año 2002, luego de haber desarrollado una etapa formativa como futbolista en las divisiones menores del Wisła Płock. Tras sumar experiencia en la liga de su país, el colegiado obtuvo la escarapela oficial de la FIFA en 2011, transformándose desde allí en una presencia habitual en las competencias organizadas por la UEFA.

La carrera del réferi polaco también registra episodios complejos de índole médica. Previo a su participación en Medio Oriente, el profesional debió enfrentar una baja temporal de la actividad debido a una taquicardia detectada en el año 2021, una afección cardíaca que le impidió formar parte de la Eurocopa de aquel período antes de lograr su posterior recuperación.

Australia fue dominada de principio a fin, pero venció a Turquía 2-0 en el Mundial 2026

En el plano estrictamente técnico, el currículum del referí europeo ha sumado ciertas polémicas recientes en el ámbito de clubes. Durante la semifinal de la Champions League 2024/25 disputada entre Inter de Milán y Barcelona, el polaco recibió cuestionamientos de la prensa especializada por no convalidar una supuesta infracción de Pau Cubarsí sobre el delantero argentino Lautaro Martínez.

En esa misma serie continental, el árbitro quedó en el centro del debate al sancionar una pena máxima en favor del conjunto catalán por una falta sobre el juvenil Lamine Yamal, la cual, según las repeticiones técnicas de la transmisión televisiva, se había iniciado fuera del área penal.

Pese a los debates cíclicos que rodean sus actuaciones en partidos de alta presión, la designación de Marciniak representa para las autoridades de la FIFA una garantía de jerarquía internacional. Con experiencia acumulada en finales del mundo, el polaco será el encargado de regular las acciones en el decisivo debut del campeón defensor.

API