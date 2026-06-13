Mundial FIFA 2026: Messi domina la conversación y Argentina lidera el optimismo en redes

Incluso antes de que comience, el Mundial 2026 ya era un fenómeno mediático de proporciones históricas en América Latina. La semana previa al inicio del torneo generó casi 23.000 menciones en medios tradicionales de la región y cerca de 475.000 posteos en redes sociales, según el relevamiento semanal de GlobalNews Group, empresa especializada en monitoreo de medios con cobertura regional.

Los números hablan de un torneo que se instaló en la agenda mucho antes del silbato inicial. Pero detrás del entusiasmo hay una narrativa más compleja, ya que la primera semana estuvo atravesada tanto por la épica futbolera como por un clima de descontento con la organización, los precios y las tensiones geopolíticas que rodean a la competencia.

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En términos de volumen de cobertura en prensa tradicional, México encabezó el ranking regional con 6.366 menciones, lo que resulta esperable dado que fue sede del partido inaugural. Brasil lo siguió con 5.484, mientras que Argentina se posicionó tercera con 3.785 artículos, un número significativo para un país que no juega de local y que refleja el peso cultural de la Selección en el ecosistema mediático latinoamericano.

Argentina superó a Colombia (1.733), Perú (784) y Ecuador (783), países que también participan del torneo. La cobertura argentina no se explica solo por el fútbol, sino también por Lionel Messi.

Con 4.018 menciones en medios tradicionales durante la semana, Lionel Messi no solo fue el jugador más citado, fue directamente el personaje más relevante del torneo antes de que este comenzara. El análisis de GlobalNews lo describe como un fenómeno de "omnipotencia mediática": su presencia trascendió las páginas deportivas para aparecer en secciones de negocios, cultura y entretenimiento.

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Esta transversalidad es lo que diferencia a Messi de cualquier otra figura del torneo. Mientras Kylian Mbappé acumuló 1.268 menciones con un perfil estrictamente centrado en su rendimiento atlético, Messi opera en otro registro. Su narrativa no depende del resultado de un partido, está construida sobre el legado, la historia y una carga emocional que ningún contratiempo coyuntural puede erosionar fácilmente.

El contraste más llamativo lo ofrece Neymar. Con 1.818 menciones, el brasileño fue el segundo jugador más citado, pero el 70% de esa cobertura fue negativa. Hubo informes médicos sobre su estado físico, su baja en el amistoso ante Egipto y una narrativa de "alarma" sostenida por la prensa brasileña e internacional. La conclusión del informe es elocuente: mientras Messi y Cristiano Ronaldo protagonizaban relatos de legado y despedida, Neymar encarnaba la incertidumbre.

Detrás aparece Lamine Yamal (1.043). El resto del top 10 está dominado por argentinos: Julián Álvarez (908), Lautaro Martínez (758) y Emiliano Martínez (615) completan una presencia albiceleste llamativa, intercalada con los brasileños Vinícius Jr. (665) y Raphinha (647), y el revelador Nicolás Paz (625). Cinco de los diez jugadores más mencionados son argentinos, un dato que habla menos de favoritismo y más de la capacidad del ecosistema mediático latinoamericano de amplificar todo lo que rodea a la Selección campeona.

El clima digital

En redes sociales, el cuadro es más matizado. De los 474.210 posteos analizados, con un alcance proyectado de 126.670 millones de personas y más de 100 millones de interacciones, el sentimiento fue mayoritariamente neutral (40%), seguido de negativo (35%) y positivo (25%). Es decir, más de un tercio de la conversación digital estuvo marcada por el rechazo o la crítica.

Argentina lideró el optimismo con más de 20.100 posteos positivos sobre la preparación del plantel, muy por encima de Brasil (12.300) y Francia (4.300). Pero ese entusiasmo coexistió con una corriente de descontento creciente a medida que se acercaba la fecha inaugural.

Los tres temas más criticados en redes fueron la inauguración en el estadio, los problemas logísticos de transporte y, en términos más amplios, lo que muchos usuarios denominaron el "Mundial del Lujo" por las entradas, que llegaron a costar hasta 22 veces más que en Qatar, los fraudes masivos con tickets clonados y las restricciones para ingresar alimentos a los estadios.

El partido inaugural entre México y Sudáfrica fue el evento más comentado de la semana, con 5.409 menciones en medios tradicionales. La ceremonia de apertura, con la presencia de Shakira, J Balvin y Maná, amplificó la conversación hacia el plano del entretenimiento global.

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Sin embargo, la cobertura estuvo lejos de ser homogénea. En las redes, el pico de negatividad coincidió con la jornada inaugural. Los reportes de fallas en el metro, las largas filas y los enfrentamientos entre manifestantes y la policía en los alrededores del estadio convivieron en tiempo real con las celebraciones deportivas. La imagen que sintetiza la semana es la de un torneo que genera pasión genuina, pero que no logra disociar el espectáculo de sus contradicciones.

En el plano estrictamente deportivo, el consenso mediático de la región estableció una jerarquía clara para la semana previa. Francia aparece como la potencia más consistente, España como la selección de mayor crecimiento mediático, Argentina como vigente campeona sostenida por el "efecto Messi" y Brasil como favorita con asterisco, condicionada por las dudas físicas de sus figuras clave.

En el ranking de menciones por selección, Brasil lidera con 10.011 y Argentina la sigue con 8.205, muy por encima de España (5.039), Alemania (3.517) e Inglaterra (3.465). Pero el volumen de menciones no equivale a favoritismo positivo, sino que parte del ruido mediático brasileño estuvo generado precisamente por la incertidumbre sobre Neymar.

Lo que el informe de GlobalNews demuestra, en definitiva, es una región que vive el fútbol con una intensidad que pocas competencias pueden igualar. Pero también una región que exige mejores precios, mejor organización, menos política y más partido.

RG/AF