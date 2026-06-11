Cómo y dónde ver los 104 partidos de la Copa del Mundo 2026: cuánto cuestan las plataformas

El inicio de la Copa Mundial de la FIFA depara un escenario de fuerte competencia entre las plataformas de streaming y los operadores de televisión para capturar la audiencia local. En la Argentina, el acceso a la totalidad del certamen presenta una particularidad regulatoria y comercial, ya que DirecTV es la única empresa poseedora de los derechos exclusivos para transmitir en vivo los 104 partidos que componen el torneo continental.

El conglomerado de televisión satelital dispuso el despliegue de sus tres señales deportivas fijas para la cobertura integral del evento deportivo. Quienes posean el servicio tradicional de la compañía podrán seguir el minuto a minuto del campeonato sin erogaciones extra, mientras que la alternativa digital propia de la firma, la plataforma de streaming DGO, requiere la contratación de un abono mensual.

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Cuáles son las otras opciones que tienen los usuarios para ver el Mundial

La gran novedad del mercado audiovisual para esta edición radica en los acuerdos corporativos alcanzados por la compañía dueña de los derechos. A través de un convenio estratégico, los suscriptores de Paramount+ en Argentina cuentan con acceso libre a las señales de DSports y, por consiguiente, a la transmisión en directo de la totalidad de los partidos de la cita futbolística.

Esta alianza comercial posiciona a dicha aplicación como la alternativa más accesible del mercado local para el consumo digital del torneo completo. El costo del servicio de Paramount+ se ubica en 4,99 dólares mensuales, lo que representa un valor competitivo frente a otras estructuras de televisión paga o plataformas digitales independientes en el territorio nacional.

El costo del servicio de Paramount+ se ubica en 4,99 dólares mensuales, lo que representa un valor competitivo frente a otras estructuras de televisión paga o plataformas digitales independientes en el territorio nacional.

Por su parte, los operadores de cable tradicionales buscaron alternativas para no quedar relegados de la máxima cita del fútbol mundial. El servicio de Flow incorporó la señal DSports a su grilla de programación digital, permitiendo que los usuarios de los planes avanzados sigan el desarrollo del campeonato de manera directa a través de su decodificador o su aplicación móvil.

Los abonados que cuenten con los paquetes denominados Flow Full o Flow+ disponen del beneficio de acceder a Paramount+ de manera bonificada según las condiciones comerciales vigentes. Esto habilita a una gran masa de clientes residenciales a visualizar los 104 encuentros pautados por la FIFA sin la necesidad de afrontar costos adicionales en su factura mensual.

La oferta complementaria de Disney+ y las opciones gratuitas de televisión abierta

Otras firmas internacionales del sector también reconfiguraron su catálogo para capturar parte de la demanda de los fanáticos argentinos. La plataforma Disney+ ofrece un paquete de 30 partidos en vivo dentro del territorio nacional, una alternativa que se encuentra disponible de forma exclusiva para los usuarios adheridos al nivel de suscripción premium de la aplicación.

El valor de mercado de esta última opción es considerablemente superior al de sus competidores directos en el segmento. La suscripción mensual del plan Disney+ Premium cuesta 15.299 pesos, una tarifa que además del contenido deportivo provisto por la señal internacional ESPN incluye la totalidad de las producciones cinematográficas y series del conglomerado de entretenimiento.

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Para aquellos espectadores que opten por no abonar membresías digitales, la grilla televisiva local ofrece una cobertura parcial de carácter gratuito. Las transmisiones oficiales confirmaron que Telefe emitirá un total de 32 partidos a lo largo de la competencia, accesibles tanto por televisión de aire como por su entorno digital unificado a través de la aplicación Mi Telefe.

La grilla abierta se complementa con la participación de otros actores tradicionales del mercado de radiodifusión nacional. La señal estatal TV Pública televisará 10 partidos en total, enfocando su grilla exclusivamente en los compromisos que dispute la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni, los cuales también se transmitirán en simultáneo por la señal de cable prepaga TyC Sports.

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