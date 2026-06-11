Los argentinos se metieron entre los 10 países que más entradas compraron para el Mundial 2026

La pasión de los hinchas argentinos por la Selección volvió a quedar reflejada en los números de cara al Mundial 2026. A pesar del complejo contexto económico local y de que la próxima Copa del Mundo será una de las más costosas de la historia para los aficionados, Argentina logró ubicarse entre los diez países que más entradas compraron para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

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Según datos vinculados a las ventas de tickets de la FIFA y a relevamientos del mercado de reventa legal, el país ocupa el noveno puesto entre las naciones con mayor demanda de entradas para el torneo. El dato adquiere relevancia debido a que asistir al Mundial implica afrontar gastos significativamente más elevados que en Qatar 2022, tanto por el valor de los boletos como por los costos de transporte, alojamiento y logística.

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Argentina, entre los países con más demanda

El ranking global de compra de entradas está encabezado por los tres países organizadores, favorecidos por la localía y la cercanía geográfica. Detrás de ellos aparecen varias de las principales potencias futbolísticas del mundo.

El Top 10 de países con mayor compra de tickets está integrado por:

Estados Unidos

México

Canadá

Inglaterra

Alemania

Brasil

España

Colombia

Argentina

Francia

De esta manera, Argentina supera a países europeos con ingresos per cápita superiores y se posiciona como uno de los mercados más activos en la adquisición de entradas.

A nivel sudamericano, solamente Brasil y Colombia registran una demanda superior. Los informes del mercado secundario de tickets elaborados por plataformas especializadas también ubican a Argentina dentro de los diez principales compradores de entradas.

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El efecto Messi impulsa la demanda

Uno de los factores que explica el fuerte interés de los hinchas argentinos es la expectativa de que esta sea la última Copa del Mundo de Lionel Messi.

Con 38 años al momento del torneo, el capitán argentino podría disputar su sexto Mundial, lo que genera una demanda extraordinaria entre los fanáticos que buscan presenciar sus últimos partidos con la camiseta albiceleste.

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Los analistas del mercado denominan este fenómeno como “Legends Premium”, una tendencia que también impacta en los encuentros de Portugal debido a la presencia de Cristiano Ronaldo, quien llegaría al torneo con 41 años.

Los estudios sobre reventa muestran que los precios para el Mundial 2026 presentan una escalada superior a la registrada en ediciones anteriores. Según los relevamientos, mientras la final de Qatar 2022 costaba aproximadamente doce veces más que un partido promedio de fase de grupos, en la próxima Copa del Mundo esa diferencia se elevó a catorce veces.

Cuánto cuesta ver a la Selección Argentina

Los elevados niveles de demanda también impactan directamente en el valor de las entradas. De acuerdo con estimaciones del mercado secundario, seguir a la Selección Argentina durante sus tres partidos de la fase de grupos tiene un costo promedio de US$1.379 por entrada.

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Además, al analizar el precio promedio de todos los encuentros que podría disputar cada seleccionado a lo largo del torneo, Argentina aparece entre los equipos más caros de ver, con un valor medio de US$1.276.

En ese ranking, los primeros lugares son ocupados por:

México: US$3.620

Estados Unidos: US$1.925

Brasil: US$1.873

Escocia: US$1.394

Australia: US$1.334

Inglaterra: US$1.333

Argentina: US$1.276

Los especialistas señalan que el precio promedio argentino podría ser incluso más alto si no fuera porque sus encuentros de la primera fase se jugarán en estadios de gran capacidad, especialmente en Dallas, donde el aforo disponible ayuda a moderar parcialmente los valores.

Los partidos de la Scaloneta

La Selección Argentina debutará el 16 de junio en Kansas City frente a Argelia. Posteriormente jugará en Dallas ante Austria y Jordania para cerrar la fase de grupos. La concentración de encuentros en el centro de Estados Unidos facilita la organización de los viajes para los hinchas argentinos, aunque no reduce significativamente los costos generales de la experiencia mundialista.

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De hecho, Argentina figura entre las diez selecciones más caras para seguir durante la fase inicial. El listado está encabezado por México, Colombia, Portugal y Brasil, mientras que la Albiceleste aparece en el décimo puesto con un costo promedio de US$1.379 para los partidos de grupos.

Más de 500 millones de solicitudes

La enorme expectativa por el Mundial también se refleja en la cantidad de pedidos de entradas. Las estimaciones del sector indican que en las distintas etapas de venta oficial ya se registraron más de 500 millones de solicitudes de tickets, una cifra que supera ampliamente la disponibilidad existente.

Según cálculos del mercado, las probabilidades de obtener una entrada a través de los canales oficiales rondan apenas una posibilidad cada cien solicitudes.

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Esta situación impulsó una fuerte actividad en la reventa legal. Para la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, los precios promedio ya alcanzan los US$16.094, mientras que los boletos más económicos parten de aproximadamente US$6.349.

Paquetes de viaje de hasta US$9.500

El interés de los argentinos no se limita a la compra de entradas. También se observa una elevada demanda de paquetes turísticos para seguir a la Selección. La empresa Almundo informó que comercializó alrededor de 600 paquetes para viajar al Mundial y que el 95% de los cupos disponibles para la fase de grupos ya fue vendido.

Según la compañía, los paquetes más elegidos incluyen dos partidos de la Selección y tienen precios que parten desde los US$9.500. Además, el 70% de las operaciones se concretó mediante pagos en dólares por transferencia bancaria.

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Por su parte, Despegar reportó un crecimiento sostenido en las búsquedas hacia las ciudades sede. Miami registró un aumento del 38%, Dallas del 34% y Kansas City del 29%.

Los paquetes ofrecidos por la empresa para viajar a los partidos de la Selección oscilan entre los US$1.600 y los US$2.400 por persona, dependiendo de la ciudad elegida, la categoría del alojamiento y la duración de la estadía.

CS