Con camisetas firmadas por Messi y más de 300 referentes, la Fundación Cimientos recaudó fondos para la terminalidad educativa

La Fundación Cimientos realizó este martes 9 de junio su tradicional evento anual "Noche Cimientos" bajo el lema "Hay títulos que cambian historias", una convocatoria que reunió en el Predio Ferial de la Ciudad de Buenos Aires a referentes del sector público, privado, la cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil para visibilizar los desafíos de la educación argentina.

La convocatoria buscó poner el foco en un dato que preocupa a especialistas y educadores: actualmente, solo tres de cada diez jóvenes en situación de vulnerabilidad logran completar el nivel medio sin repetir ni abandonar sus estudios.

Cóctel anual Fundación Cimientos

La velada, que se realizó a pocas horas del inicio del próximo Mundial, se desarrolló en el Salón Central de La Rural, en el barrio porteño de Palermo, donde tuvo lugar la subasta benéfica de tres camisetas oficiales de la Selección Argentina de fútbol firmadas por los jugadores campeones del mundo; todo el tramo final estuvo ambientado con Un' Estate Italiana, la emblemática música de la Copa del Mundo de Italia 90, lo que aportó una alta carga de emotividad al cierre de las ofertas.

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El proceso de remate se inició con una base de $1.500.000 para cada una de las piezas. La camiseta firmada por Rodrigo De Paul fue adjudicada por $1.750.000, mientras que las dos que llevaban las firmas de Lionel Messi, Julián Álvarez y Enzo Fernández alcanzaron valores significativamente más altos: una se vendió por $4.500.000 y la otra por $4.000.000. Al finalizar la subasta, el presidente de Cimientos, Alejandro Berardi, agradeció el compromiso de los asistentes y destacó el impacto concreto que esos fondos tendrán en la incorporación de nuevos becados a los programas de la organización.

La camiseta autografiada por Lionel Messi, Julián Álvarez y Enzo Fernández fue una de las piezas más codiciadas de la subasta benéfica

Sandra Pettovello y Pablo Quirno participaron de la Noche Cimientos

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El respaldo institucional y la urgencia educativa

La convocatoria contó con un fuerte respaldo político que incluyó la asistencia de ministros nacionales y provinciales, miembros del Poder Judicial y legisladores. Entre las figuras destacadas del ámbito público estuvieron presentes la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz; el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell; el secretario de Trabajo, Julio Cordero; el jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny; y el ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra.

La pelota tiene permiso para entrar al aula

Durante la apertura, la directora ejecutiva de la fundación, Mercedes Méndez Ribas, advirtió sobre el impacto que tiene la falta de acceso a la educación en las trayectorias laborales y sociales. "Es importante poner a la educación en primer plano porque en la Argentina de hoy, más del 42 % de los adultos no terminó la escuela secundaria. Esa cifra preocupa porque sabemos que la probabilidad de acceder a un empleo formal es el doble para quienes tienen título secundario que para quienes no lo tienen", sostuvo.

La dirigente también remarcó que las desigualdades educativas terminan profundizando otras brechas sociales. "Cuando las oportunidades educativas son desiguales, también se vuelven desiguales las oportunidades de construir un proyecto de vida", señaló.

"Hay títulos que cambian historias". Mercedes Méndez Ribas abrió la Noche Cimientos con un llamado a poner la educación en el centro de la agenda pública

Por su parte, el presidente de Fundación, Alejandro Berardi, destacó el trabajo que la organización desarrolla desde hace casi tres décadas. "Hace 29 años que nos dedicamos a acompañar a jóvenes en situación de vulnerabilidad", afirmó.

Según explicó, el programa se apoya en un sistema de tutorías personalizadas dentro de las escuelas para fortalecer habilidades como la autonomía, la autoconfianza y la toma de decisiones. Actualmente, la fundación acompaña a más de 8.000 estudiantes en 460 establecimientos de todo el país, con el objetivo de que cada vez más jóvenes se conviertan en la primera generación de sus familias en terminar la escuela secundaria.

Cóctel anual Fundación Cimientos

La edición 2026 de la Noche Cimientos tomó como eje el próximo Mundial de Fútbol y propuso un paralelismo entre la pasión que despierta la Selección Argentina y el desafío de garantizar que más jóvenes completen sus estudios. La campaña sostuvo que, así como un Mundial puede movilizar a toda una nación, un título secundario tiene el poder de transformar la vida de miles de personas.

Fundación Cimientos trabaja desde 1997 en programas destinados a favorecer la permanencia escolar, el egreso del nivel secundario, la continuidad de estudios superiores y la inserción laboral de adolescentes y jóvenes. A través de estas iniciativas, la organización acompaña el desarrollo de habilidades socioemocionales en estudiantes de escuelas de todo el país, buscando consolidar herramientas que faciliten la construcción de sus proyectos de vida.

GD