Pettovello fue recibida por el papa León XIV en el Vaticano

La ministra de Capital Humano Sandra Pettovello logró saludar este lunes al papa León XIV durante una audiencia en el Vaticano, junto a ministros de Iberoamérica que participaron del Encuentro Internacional Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación.

Petovello saludó y se fotografió con el Sumo Pontífice en el marco de la visita al Vaticano que cumple desde hace días y como parte de la cual mantuvo conversaciones con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede.

La titular de Capital Humano se reunió además con el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, un hombre considerado clave en el esquema del papa León XIV.

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Pettovello se reunió con el Canciller del Papa León XIV

Pettovello viajó el lunes pasado sin comitiva rumbo a Italia y el miércoles fue recibida por el ministro de Educación de Italia, Giuseppe Valditara, junto a quien visitó los Centros provinciales para la educación de adultos y recorrió el ITS Academy Digital Lazio.

La ministra argentina mantuvo una nutrida agenda de encuentros relacionadas con actividad educativa, de trabajo, y sobre los avances de la inteligencia artificial en el marco de una convocatoria sobre ese tema realizada por el Vaticano.

Los encuentros de Pettovello estuvieron enmarcados por las fuertes versiones sobre una posible visita del papa León XIV a la Argentina, sobre la cual el propio presidente Javier Milei estimó hace una semana que podría concretarse en noviembre de este año.

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Pettovello se reunió además con el cardenal Czerny, del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, a quien le entregó un informe sobre las políticas sociales aplicadas por el Gobierno de Milei. También le entregó un documento denominado “Museo de la Corrupción”, en el que se detallan irregularidades, sobreprecios y causas judiciales, vinculadas al manejo de programas sociales durante administraciones anteriores, únicamente.

La agenda de Pettovello en Italia incluyó además una reunión con Josef Blotz, Gran Hospitalario de la Orden de Malta, con quien dialogó sobre proyectos sociales, cooperación humanitaria y programas de formación profesional en la Argentina.

Antes de su visita al Papa, Pettovello mantuvo una reunión con Parolin, en la que tuvo la oportunidad de reunirse con ministros de Educación de diversos países e intercambiar experiencias.