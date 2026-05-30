Pettovello se reunió con el Canciller del Papa León XIV

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, cerró su gira por Italia en donde mantuvo una agenda cargada de encuentros relacionadas con la agenda educativa, de trabajo, y de Inteligencia Artificial en el marco de una convocatoria realizada por el Vaticano. Las reuniones de la funcionaria se dieron en el marco de las fuertes versiones que indican que el Papa León XIV podría visitar la Argentina en noviembre de este año. Ayer, la titular de la cartera de Capital Humano mantuvo una conversación con el cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado de la Santa Sede.

La charla de Pettovello y Parolin se dio en el marco del “Encuentro de Alto Nivel OEI - Santa Sede”, denominado “Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación”. En ese encuentro, Pettovello tuvo la oportunidad de reunirse con ministros de Educación de diversos países e intercambiar experiencias. La ministra viajó sola y sin comitiva. También aprovechó para reunirse con cardenal Michael Czerny, titular del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, hombre que perteneció a la “mesa chica” del Papa Francisco.

Pettovello había partido rumbo a Italia el lunes. El miércoles, la titular de la cartera de Capital Humano fue recibida por su par italiano, Giuseppe Valditara, con quien visitó los “Centros provinciales para la educación de adultos” y recorrió el ITS Academy Digital Lazio.

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El viaje de Pettovello a Roma se produce en el momento en que el presidente Javier Milei sostuvo que es “altamente probable” que el Papavisite la Argentina hacia fines de año, y ponderó la labor del canciller Pablo Quirno en el vínculo con la Santa Sede. En el Gobierno hay altas expectativas para que se concrete la visita.