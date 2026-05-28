Arzobispo Carrara: “En León XIV hay una continuidad de Francisco y la doctrina social”

La reciente encíclica del Papa León XIV, centrada en el humanismo integral y el impacto de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo, volvió a poner en discusión el rol social de la Iglesia, mientras crecen las versiones sobre una posible visita del pontífice a la Argentina, Perú y Uruguay. Según la entrevista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, analizó el escenario social argentino, defendió la importancia del trabajo digno y sostuvo que “en León XIV hay una continuidad de Francisco y la doctrina social”.

Gustavo Carrara está muy identificado con el trabajo pastoral en barrios populares y villas de la Ciudad de Buenos Aires. Se desempeñó como obispo por decisión del papa Francisco, con quien mantiene cercanía en cuanto a enfoque pastoral: una Iglesia más presente en los sectores vulnerables, con fuerte compromiso social. A lo largo de los años, fue párroco en la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores, donde desarrolló una fuerte tarea social y comunitaria, en línea con la pastoral de los llamados “curas villeros”.

Todavía quedan ecos de la homilía del 25 de mayo y, al mismo tiempo, ecos de la comunicación de que nos visitaría el Papa León XIV después de su encíclica. Me gustaría una reflexión suya sobre ambos temas.

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El 25 de mayo, cuando celebramos el aniversario de la patria y de la Revolución de Mayo, siempre es una ocasión para rezar y reflexionar sobre la patria. Así lo hizo monseñor Jorge García Cuerva​ en el Tedeum en Buenos Aires, pero también los obispos lo hicimos cada uno en nuestras catedrales, junto a las autoridades de las distintas zonas.

La Iglesia aporta su mirada sobre temas que hacen a la coyuntura y a cómo podemos poner todos el hombro para la construcción de una patria que realmente incluya a todos. Yo, principalmente aquí en La Plata, me refería al tema del trabajo. Cómo el ciudadano y la ciudadana de a pie pueden construir la patria. Bueno, a través del trabajo.

Ahí me centré por distintos motivos. Uno, por la escucha que ha hecho Cáritas en todo el país, en más de 1320 comunidades, y el tema del trabajo ha sido prioritario en la preocupación de la gente: no perder el trabajo, que el trabajo no alcanza para llegar a fin de mes, o querer trabajar y no conseguir. Eso yo lo quería subrayar y así lo hice en el Tedeum.

También era una ocasión providencial. ¿Por qué? Porque esa mañana, muy temprano para nosotros, el Papa León presentaba la encíclica Magnífica Humanidad, que había firmado el 15 de mayo. Ese día se cumplía un aniversario de la encíclica Rerum Novarum, del Papa León XIII, y las dos están profundamente conectadas porque Rerum Novarum, “las cosas nuevas”, firmada por León XIII en 1891, dio origen a lo que llamamos hoy la doctrina social de la Iglesia. Las cosas nuevas, la revolución industrial y la cuestión obrera planteaba esa encíclica.

León XIV tomó el nombre de León precisamente por León XIII y porque en este tiempo estamos viviendo, por así decirlo, otra revolución tecnológica. La influencia de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías también impacta en el mundo del trabajo. El poder, en el fondo, ¿cómo se utiliza? ¿Como un poder concentrado en una minoría cada vez más ultra rica o como un poder compartido donde se favorezca que se genere trabajo o se cuide el trabajo de todos? Por eso elegí la temática del trabajo para hacer mi aporte en el Tedeum que me tocó encabezar.

Me gustaría una reflexión suya sobre si hoy se resignifica, a partir de la encíclica Magnífica Humanidad, la decisión de León XIV de tomar como nombre León, continuando con León XIII, y que hoy, con su primera encíclica, de alguna manera nace el papado de León XIV. Probablemente tuvo un primer año, no sé si llamarlo de bajo perfil, pero ahora se revela en toda su dimensión. ¿Cuál es la misión de su papado?

Sí, yo creo que sí. Aunque él lo anticipó en el primer diálogo con los cardenales, cuando explicó por qué eligió este nombre y por esta cuestión que ahora plantea con claridad en la encíclica.

Y en eso hay una continuidad con Francisco o una profundización en el desarrollo, en este caso, de la doctrina social. Si Francisco, en Laudato Si’, planteaba una ecología integral escuchando el grito de la tierra y el grito de los más frágiles, aquí el Papa León plantea un humanismo integral. Siguiendo la línea de Francisco y de la doctrina social de la Iglesia, que en el fondo brota del Evangelio de Jesús, sostiene que cada persona tiene una dignidad infinita y que debemos cuidar a los más frágiles en primer lugar. Entonces, sí, de alguna manera es un comienzo del pontificado con mucha claridad respecto de una de sus preocupaciones centrales.

Parece ya confirmado que el Papa León XIV vendría a la Argentina en un viaje que incluiría Perú, obviamente el lugar donde desarrolló gran parte de sus últimos años de carrera eclesiástica, además de Argentina y Uruguay. Y se percibe, frente al Tedeum en el que estuvo Milei, el realizado en la Catedral de Buenos Aires, que la crítica que se le hizo al Gobierno por parte del arzobispo de Buenos Aires no fue respondida por Milei con la agresividad con la que habitualmente responde las críticas. Hubo una reunión con la ministra Pettovello, tengo entendido, en función del viaje del Papa León XIV. ¿Cómo percibe que políticamente va a ser la visita o qué va a significar la visita de León XIV aquí y en la relación con el Gobierno, que está en las antípodas de la doctrina social de la Iglesia, que justamente viene a reivindicar León XIV?

Dios quiera que realmente se confirme la visita. El Papa León seguramente va a visitar Perú. Él fue misionero allí, no solo obispo. Después de ser también general de los agustinos durante dos períodos, cuando se retiraba de esa función eligió volver nuevamente como misionero al Perú.

Podría haber ido a Chicago, que es su lugar de nacimiento, y eligió volver al Perú.

Y ahí el Papa Francisco también lo eligió como obispo. Primero de Chiclayo y después lo llevó a Roma. Quiere decir que el Papa conoce de primera mano el contexto de Latinoamérica, de la Iglesia latinoamericana y la profunda desigualdad que se da en la región y también en nuestro país.

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El Papa no va a hablar en contra de nadie, sino a favor de la dignidad de la persona humana. Pero, sobre todo, no quiero ser intérprete de él, aunque siempre nos va a traer el mensaje de Cristo, nos va a anunciar la alegría del Evangelio y a Cristo resucitado, que está vivo y que nos quiere vivos. Y también las implicancias comunitarias y sociales del mensaje de Jesús.

Es difícil que se ponga en contra de alguien; más bien se posiciona a favor de determinados valores. Cuando se da ese contrapunto con el presidente de los Estados Unidos y el Papa dice “No a la guerra” o “No nos sirvamos de la inteligencia artificial para fomentar más guerras en el mundo”, el Papa está haciendo un llamado en defensa de la vida humana y de los más frágiles.

A veces la inteligencia artificial puede hacernos percibir una guerra como si fuera un videojuego, y están muriendo miles de personas, quedan vidas hipotecadas para siempre. Entonces, no es que el Papa vaya a hablar en contra de alguien, sino a favor de la vida humana.

Y a veces ese hablar a favor de ciertos valores nos cuestiona a todos, a mí también. Me gustan esos mensajes que, como hacía Francisco —y yo creo que usted lo ha percibido siempre muy bien—, desacomodan. Creo que usted ha admirado la figura de Francisco porque desacomodaba, y es necesario que haya palabras que nos saquen de la zona de confort, que nos inviten a ser mejores y que nos cuestionen.

Si estamos equivocados en el camino, todos tenemos que preguntarnos: “¿No estaré equivocado en mis opciones?”. Que alguien nos sacuda un poco nos hace bien, nos hace mejores personas. Creo que va en esa línea lo que puede plantear el Papa.

La colecta anual de Cáritas, 6 y 7 de junio, bajo el lema “70 años alentando la esperanza”. Cuando uno va hacia atrás, 70 años nos lleva a 1956. Obviamente usted no estaba vivo en esa época, pero, ¿qué recorrido de Cáritas puede ser un espejo del recorrido de la Argentina?

“70 años alentando la esperanza” es el lema. Se cumplen 70 años de Cáritas en la Argentina, de este modo de organizar la esperanza.

Hoy Cáritas Argentina trabaja bajo la mirada del desarrollo humano integral que Francisco nos planteaba y quiere seguir líneas de acción que ha escuchado en el país. El tema del trabajo, las adicciones, el acompañamiento de la salud mental y la prevención de los suicidios. También el tema de la ecología integral frente a las emergencias climáticas que hemos tenido y cómo abordar esas tragedias que suceden a veces por incendios y otras por inundaciones. Además, quiere seguir fortaleciendo la vida comunitaria a partir de esta escucha, según aquello de que nadie se salva solo y de que los más frágiles se juntan para ayudar a otros.

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Soy testigo, hace poquito acá en La Plata, en Los Hornos, en un barrio muy humilde de casillas y lonas, de cómo un grupo de mujeres me dijo: “Padre Gustavo, ¿podemos hacer un día más de ollas?”, es decir, de comida para otros vecinos.

Y son mujeres muy humildes en sus recursos económicos, pero con un corazón enorme, que a mí me dieron un ejemplo de lo que significa pensar en el otro. Aun teniendo muy poco, pensar en el otro y en que los chicos coman.

Entonces, fortalecer la vida de las comunidades también es algo que queremos hacer desde Cáritas. Las respuestas a los problemas no son solo mercadocéntricas ni estadocéntricas; tienen que estar en diálogo con una comunidad concreta que conoce sus problemas y que muchas veces intuye las soluciones.

A esa comunidad hay que tenderle la mano.

MV/ff