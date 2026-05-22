Anuncio del Gobierno: la Sociedad Rural habló de "una señal positiva" pero insistió con "retenciones cero"

A través de un comunicado, la Sociedad Rural Argentina (SRA) expresó su optimismo en cuanto al anuncio realizado por el Gobierno Nacional sobre la reducción de las retenciones y consideró que se trata de "una medida que permite recuperar competitividad, incentivar la inversión y promover un verdadero desarrollo del campo argentino".

El presidente Milei anunció una baja de las retenciones al trigo y la cebada en junio y para la soja en enero de 2027

Si bien señalaron que "este es el camino para generar más producción, empleo y movimiento económico en cada región", remarcaron que "el objetivo final debe ser Retenciones Cero". "Este es un paso fundamental en la dirección correcta: confiar en el campo como el motor del desarrollo económico y social de nuestro país", destacaron.

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La Sociedad Rural Argentina celebra la baja de retenciones al trigo y la cebada pero sigue reclamando "retenciones cero"

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