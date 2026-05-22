viernes 22 de mayo de 2026
POLITICA
CELBRACIÓN Y RECLAMO

Anuncio del Gobierno: la Sociedad Rural habló de "una señal positiva" pero insistió con "retenciones cero"

La Sociedad Rural Argentina valoró la baja de retenciones dispuesta por el Gobierno como un avance hacia la competitividad del sector, pero insistió en que la meta debe ser su eliminación total para potenciar la producción y la inversión.

14-07-2025 Sociedad Rural de Rosario comunicado retenciones impuestos
SOCIEDAD RURAL DE ROSARIO. Duro documento por la carga impositiva. | FOTO SOCIEDAD RURAL DE ROSARIO.

A través de un comunicado, la Sociedad Rural Argentina (SRA) expresó su optimismo en cuanto al anuncio realizado por el Gobierno Nacional sobre la reducción de las retenciones y consideró que se trata de "una medida que permite recuperar competitividad, incentivar la inversión y promover un verdadero desarrollo del campo argentino".

El presidente Milei anunció una baja de las retenciones al trigo y la cebada en junio y para la soja en enero de 2027

Si bien señalaron que "este es el camino para generar más producción, empleo y movimiento económico en cada región", remarcaron que "el objetivo final debe ser Retenciones Cero". "Este es un paso fundamental en la dirección correcta: confiar en el campo como el motor del desarrollo económico y social de nuestro país", destacaron.

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La Sociedad Rural Argentina celebra la baja de retenciones al trigo y la cebada pero sigue reclamando 'retenciones cero'
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