Antes y después del Mundial: las leyes que Milei quiere aprobar

Mientras la atención pública se concentra en el Mundial de Fútbol, el Congreso avanza con una agenda legislativa cargada de proyectos económicos, regulatorios y políticos. Antes del receso de mitad de año, el oficialismo buscará aprobar iniciativas como el Súper RIGI, la cancelación de deuda con holdouts remanentes, la Ley Hojarasca y modificaciones en materia de propiedad privada. Para la segunda parte del año, en tanto, la prioridad estará puesta en una profunda reforma electoral, una nueva ley de Salud Mental y cambios en áreas sensibles como discapacidad, educación universitaria y regulación económica.

La hoja de ruta legislativa combina iniciativas impulsadas directamente por la Casa Rosada con proyectos que ya comenzaron su recorrido parlamentario y que el oficialismo considera estratégicos para consolidar su programa de gobierno.

Agenda parlamentaria en el Congreso: “paz legislativa” y tensiones políticas

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Los proyectos que avanzan durante el Mundial

Entre las iniciativas más próximas a llegar al recinto aparece la reforma de la ley de Expropiaciones y de la Ley de Tierras. También figura en la agenda la ley para cancelar la deuda pendiente con dos fondos buitre remanentes del default de 2001. El proyecto ya obtuvo el aval de la Cámara alta y ahora deberá ser tratado en Diputados, donde el Gobierno espera debatirlo junto con el denominado Súper RIGI, considerado una de las herramientas clave para atraer inversiones.

En paralelo, la denominada Ley Hojarasca comenzará esta semana su tratamiento en un plenario de comisiones del Senado. La iniciativa ya cuenta con media sanción de Diputados y forma parte del paquete desregulador impulsado por el ministro Federico Sturzenegger.

Federico Sturzenegger impulsa un nuevo paquete desregulador que incluye cambios en la venta de medicamentos, el cabotaje fluvial, la actividad inmobiliaria y el sistema de patentes

Más complejo aparece el panorama para la Ley de Lobby. Aunque el proyecto continúa bajo análisis en Diputados, enfrenta resistencias tanto de organizaciones de la sociedad civil como de cámaras empresarias, por lo que su discusión podría demorarse más de lo previsto.

Ludopatía, etiquetado frontal y otros debates pendientes

Por el Senado ingresaron a fines de mayo los proyectos de prevención de la ludopatía digital y derogación de la Ley de Etiquetado Frontal y esperan definición parlamentaria.

Ambas propuestas todavía no comenzaron a discutirse en comisiones, por lo que no se descarta que su tratamiento quede postergado hasta después del Mundial.

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El nuevo "paquete desregulador" de Sturzenegger

La segunda mitad del año estará marcada por una nueva batería de proyectos de desregulación impulsados por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Entre ellos se encuentra la iniciativa para permitir la exhibición y venta de medicamentos de venta libre en supermercados, kioscos y comercios de proximidad, una propuesta que ya generó cuestionamientos de distintos sectores farmacéuticos.

También figura una polémica reforma de la Ley 19.492 de cabotaje nacional para habilitar que embarcaciones de bandera extranjera puedan operar en rutas fluviales internas del país.

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Otro proyecto apunta a modificar el mercado inmobiliario mediante la flexibilización de la actividad de corredores y martilleros. La iniciativa propone eliminar la obligatoriedad de la matrícula profesional para intermediar operaciones inmobiliarias, permitiendo que cualquier persona pueda desempeñar esa tarea.

La agenda incluye además la adhesión argentina a un tratado internacional de patentes, un compromiso asumido en el marco de negociaciones con Estados Unidos que todavía se encuentra bajo revisión técnica.

La reforma electoral

El objetivo original de la Casa Rosada era eliminar las PASO, aunque en el oficialismo reconocen que hoy no cuentan con los votos necesarios para avanzar en ese sentido. Por esa razón, Karina Milei analiza alternativas intermedias como la suspensión de las primarias o la implementación de un sistema optativo.

Sin embargo, la discusión excede largamente el futuro de las PASO. El paquete incluye una serie de cambios que modificarían aspectos centrales del sistema electoral argentino.

Entre ellos aparecen la incorporación de Ficha Limpia, restricciones al financiamiento público de campañas, una mayor apertura a los aportes privados, requisitos más exigentes para la constitución de partidos políticos, la eliminación de espacios gratuitos de publicidad audiovisual, la incorporación del casillero de boleta completa en la Boleta Única de Papel y el fin de la obligatoriedad de los debates presidenciales.

Según prevén fuentes parlamentarias, el debate comenzaría formalmente en agosto en el Senado. No obstante, sectores dialoguistas y aliados impulsan separar Ficha Limpia del resto de la reforma para evitar que quede atada a una negociación más amplia.

Salud Mental, discapacidad y universidades

Dentro de la planificación legislativa para los próximos meses también aparecen proyectos vinculados a políticas sociales y sanitarias. Uno de los más relevantes es una nueva ley de Salud Mental impulsada por el Gobierno, que busca otorgar mayores facultades a los psiquiatras para decidir internaciones involuntarias de pacientes, modificando aspectos centrales del régimen vigente.

Además, el oficialismo prevé impulsar reformas sobre las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad, dos normas que fueron aprobadas por el Congreso pero cuya implementación permanece atravesada por fuertes tensiones políticas y presupuestarias, en un contexto de creciente conflicto en torno a la educación pública, marcado por movilizaciones universitarias, reclamos salariales docentes y advertencias sobre el deterioro presupuestario del sistema.

Del mismo modo, las organizaciones vinculadas a discapacidad mantienen abiertos reclamos por prestaciones, financiamiento y ejecución de políticas públicas.

GD