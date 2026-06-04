Bullrich avisó al Gobierno que no tiene los votos para eliminar las PASO y negocia con aliados

El Gobierno quiere eliminar las PASO, pero no tiene los votos para hacerlo. Y el tiempo que le queda antes de que el tema se vuelva imposible de manejar se acorta, a medida que el Mundial de fútbol se acerca y cada provincia empieza a definir su propio cronograma electoral. En ese contexto, la reforma electoral que el Ejecutivo envió al Congreso en mayo sigue trabada en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, sin segunda reunión convocada y con las negociaciones corriendo por carriles muy informales. La propia Patricia Bullrich, jefa del bloque de LLA en la Cámara Alta, aseguró que no tiene los votos.

El problema de fondo es que Javier Milei no termina de aceptar la alternativa que proponen sus aliados: transformar las PASO de obligatorias en optativas. Su posición —compartida por Karina Milei y los Menem— sigue siendo eliminarlas por completo. Bajo la argumentación de "bajar el costo fiscal" detrás de la política, no quieren dar el brazo a torcer, otro de los puntos en los que también Bullrich no comparte con el Ejecutivo hoy.

Desde LLA incluso prefieren volver a suspender las primarias, como en los comicios del 2025, en caso de no poder eliminarlas de manera definitiva.

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El Mundial, las provincias y la ventana que se cierra

El timing es el otro gran problema. Desde el bloque de LLA en el Senado advirtieron a PERFIL que "cuando termine el Mundial, cada provincia tiene que ya ir cerrando su cronograma electoral y ahí es donde el tema de la reforma electoral va a ser más conflictiva, pero porque va a estar en el centro de las negociaciones". La misma lectura tienen otras fuentes legislativas consultadas por este medio: "Pueden intentar avanzar durante el Mundial, pero es muy difícil que las provincias estén dispuestas a avanzar tan rápido".

Oscar Zago, diputado del MID y exjefe del bloque de LLA, lo dijo con más crudeza en diálogo con PERFIL: "El tema de las PASO también es ordenador para distintos partidos que pueden hacer alianzas. Pero siempre digo: suspendamos si es lo que piden, pero nada de un minuto para el otro, porque sino la gente no sabe qué hacer, no tiene las reglas claras. Además, en breve es el Mundial. La gente ya no quiere saber más nada. Tenés el Mundial, las vacaciones de invierno. De repente te clavan la suspensión de las PASO en marcha para una elección que, si desdoblan en alguna provincia, puede caer en marzo, y eso es una locura. Si queremos discutirlo, discutámoslo y pongámosle fecha. Tiene que ser una discusión global: los partidos, el financiamiento, el sistema. Vivimos parchando las cosas", rechazó.

El punto central de las negociaciones, según explicaron fuentes del oficialismo parlamentario a este medio, tiene menos que ver con el diseño técnico del sistema y más con la política de cada provincia: "Qué negocian las provincias con el Gobierno nacional, si acompañan la campaña de un gobernador o no, si se desdoblan elecciones o no". Es decir: la reforma electoral es, en el fondo, la negociación más larga y más difícil de todas porque toca los intereses electorales de cada actor en juego.

La propuesta de la UCR, el PRO y el antecedente de Ficha Limpia

La bancada de la UCR, que lidera el correntino Eduardo Vischi, presentó un proyecto para que las PASO pasen a ser optativas, bajo el nombre de PAS: Primarias Abiertas y Simultáneas. El texto permite ajustar la cantidad de mesas según la estimación de participación, prohíbe el uso de recursos públicos para publicidad e incorpora plataformas como Mi Argentina para validar identidades. También plantea que un candidato que se imponga en las primarias pueda elegir a su compañero de fórmula entre los precandidatos de su misma agrupación.

El PRO acompaña esa propuesta, pero con una condición: no quiere que Ficha Limpia quede incluida dentro del paquete de la reforma electoral. El partido de Mauricio Macri considera esa iniciativa una bandera propia y prefiere que se trate en un proyecto separado. En el PRO fueron tajantes con PERFIL: "Sin una alternativa clara" que resuelva la ausencia de una PASO, es difícil que se apoye la iniciativa tal como está. El escenario que circula hoy es que se trabajen en paralelo y se voten el mismo día en el recinto.

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El antecedente de Ficha Limpia pesa. El año pasado la norma cayó en el Senado por el cambio de último momento de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que votaron en contra cuando ya tenía aprobación de Diputados.

La oposición, las internas y el efecto Bullrich

Desde el peronismo la postura es clara: las PASO son necesarias para ordenar a la oposición y la iniciativa de Milei solo busca perjudicarlos. El diputado Agustín Rossi fue directo en diálogo con este portal: "Es ridículo el argumento del costo fiscal. Ese análisis lleva a pensar que no es bueno que haya elecciones porque generan gasto". Sin embargo, en UxP reconocen que si el Gobierno logra eliminar las PASO deben estar preparados para resolver su candidato en una interna no obligatoria.

El cuadro se complica además por el estado interno del propio bloque de LLA. Esta semana, la interna entre Bullrich y el karinismo volvió a escalar por el episodio del pliego de Michelli, la candidata a jueza que el Gobierno quiso retirar por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. Bullrich se opuso públicamente, ofreció su renuncia y Milei la rechazó. El episodio dejó al bloque dividido y a la jefa de los senadores libertarios con mayor autonomía que nunca respecto a los designios de Casa Rosada. En ese contexto, que Bullrich sea la interlocutora principal de las negociaciones por la reforma electoral —uno de los proyectos más sensibles de la agenda— tiene una dificultad adicional que el Gobierno no termina de procesar.

La reforma electoral necesita mayoría absoluta en ambas Cámaras: al menos 37 votos en el Senado y 129 en Diputados. El bloque de Cristian Ritondo en Diputados es clave para llegar a ese número, y el PRO dirime justamente con los Milei qué hacer en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia. Karina Milei sigue queriendo su candidato propio en CABA, pero en la Provincia reconocen que para ganar necesitan una alianza antiperonista. Esa tensión también se procesa en las mismas negociaciones que pretenden resolver la reforma electoral.

JD/ML