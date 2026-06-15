lunes 15 de junio de 2026
INTERNACIONAL
Pese a las dudas

Trump aseguró que el acuerdo con Irán "ya está firmado" y que los buques comenzaron a circular por Ormuz

Desde Francia, donde está para participar del G7, el presidente estadounidense sostuvo que el entendimiento con Teherán ya está en vigor y adelantó que los detalles se conocerán tras la firma prevista para el viernes en Ginebra. Mientras tanto, celebró la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente francés, Emmanuel Macron, se dan la mano durante una conferencia de prensa conjunta en el Salón Este de la Casa Blanca el 24 de febrero de 2025 en Washington, DC. | AFP
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En medio de las dudas que aún rodean el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades en Medio Oriente y de los cuestionamientos surgidos desde Israel, Donald Trump aseguró este lunes que el entendimiento entre ambos países "ya está firmado" y afirmó que los buques comenzaron a circular nuevamente por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que transita cerca del 20% del petróleo mundial.

Sin embargo, persisten interrogantes sobre el alcance del pacto y sobre las nuevas condiciones de navegación: Irán ya adelantó que mantendrá el cobro de tarifas o servicios a las embarcaciones que atraviesen el estrecho, "El acuerdo ya está firmado. Y el estrecho ya está parcialmente abierto", declaró el mandatario durante una reunión con el presidente francés, Emmanuel Macron, donde participa de la cumbre del G7.

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