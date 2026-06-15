Trump aseguró que el acuerdo con Irán "ya está firmado" y que los buques comenzaron a circular por Ormuz

En medio de las dudas que aún rodean el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades en Medio Oriente y de los cuestionamientos surgidos desde Israel, Donald Trump aseguró este lunes que el entendimiento entre ambos países "ya está firmado" y afirmó que los buques comenzaron a circular nuevamente por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que transita cerca del 20% del petróleo mundial.

Sin embargo, persisten interrogantes sobre el alcance del pacto y sobre las nuevas condiciones de navegación: Irán ya adelantó que mantendrá el cobro de tarifas o servicios a las embarcaciones que atraviesen el estrecho, "El acuerdo ya está firmado. Y el estrecho ya está parcialmente abierto", declaró el mandatario durante una reunión con el presidente francés, Emmanuel Macron, donde participa de la cumbre del G7.

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