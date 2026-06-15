Crónica de una alerta de tornado: la inesperada aventura argentina en Kansas antes del debut

Esta crónica está hecha, primero, con todo respeto. Entiendo perfectamente que en estas tierras han pasado demasiadas catástrofes como para no tomar en serio el tema. Pero sepan entender: uno viene de otras realidades y otros temores en Argentina (entrar el auto a casa, caminar por alguna calle oscura, mirar para todos lados para salir del banco y demás).

Lo cierto es que el sábado pasado alrededor de las 20.30 h. una alerta de tornado empezó a sonar como alarma en los cuatro celulares de los que convivimos acá en Kansas City. La alarma venía con un mensaje en inglés, decía que había que tratar de ir a un sótano a refugiarse y que, si estabas en una casa rodante o algo semejante, buscaras un lugar seguro. El mensaje decía que la alerta en principio era hasta las 23 h., pero aconsejaba pasar la noche en los refugios.

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Al principio la inconsciencia hizo que no le diéramos mucha importancia, por más de que nos llamó la atención. Entre varios amigos y periodistas nos mensajeamos y la realidad es que nadie le daba demasiada importancia. Salvo los hospedados en hoteles, que sí eran obligados a bajar los refugios.

Pero de repente se cortó la luz en la casa y ahí las risas se convirtieron en risitas nerviosas, miradas atentas y gestos de “esto no es joda”.

No voy a dar nombres, pero uno de los cuatro que compartimos la casa corrió a cerrar las puertas y ventanas. Otro agarró comida y bebida y bajó al sótano (todas las casas son tipo prefabricadas y con sótano abajo). El tercero agarró dos almohadones y un par de mantas y corrió para abajo (literal, y no me pidan nombres). Uno solo fue tranquilo e inconsciente y nunca perdió la calma y hasta grabó varias escenas de la aventura.

A todo esto, en Argentina ya llegaban las noticias y empezaban los mensajes preguntando qué pasaba. En Kansas, el viento empezaba a soplar cada vez más fuerte. Se escuchaban ramas que caían. La lluvia aumentaba su intensidad. Sonaban alarmas generales, de esas que se oyen seguido en países en guerra (que asustan bastante si no estás acostumbrado). A esa hora ya casi no había sonrisas. Hasta el superado empezó a mirar desconfiado. Abrimos un par de cervezas (100% real), nos comimos unas papas fritas y esperamos. Sonaron las alarmas sin parar y por más de una hora no hubo novedades.

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Ahí volví a mi infancia. Me acordé de El Mago de Oz. Léanlo de nuevo, yo lo voy a hacer. Me acordé de Dorothy, el perrito y el famoso “tengo la sensación de que ya no estamos en Kansas”. Spoiler para los que no lo leyeron: el tornado que da inicio a toda la historia sucede precisamente acá en Kansas.

La alerta nos permitió entender un poco más porqué las casas son todas prefabricadas y todas tienen sótano. Y aprendimos que acá sí le dan mucha importancia a este tipo de situaciones. El domingo y el lunes pregunté a lugareños cómo se habían manejado ante la alerta y todos habían ido a los sótanos. La señora hondureña que nos alquiló la casa, ya nuestra amiga, nos trajo unos bizcochuelos como consuelo por el mal rato que pasamos.

Así, hoy podemos decir que al Mundial escondido ahora le han agregado esta serie de alertas. Esperemos que empiece a rodar la pelota y que la Selección sea un tifón y se lleve puesto todo. Acá abajo en el sótano está todo bien y en breve subimos porque no pasó nada (chiste). Pero de verdad: tuvimos que mudamos de casa y no sabemos cuándo volveremos a la original porque todavía no volvió la luz a “nuestro barrio”. Hoy ya tenemos una anécdota más en este Mundial y Argentina todavía no empezó a jugar.