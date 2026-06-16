Live Nation compró la participación mayoritaria del Movistar Arena Buenos Aires

Live Nation Entertainment, considerada la mayor productora de espectáculos del mundo, anunció la compra de una participación mayoritaria en el Movistar Arena Buenos Aires, uno de los estadios cerrados más importantes de América Latina. La operación fue comunicada oficialmente por la empresa, que además confirmó que el Grupo La Nación continuará siendo socio minoritario del proyecto.

Desde la compañía destacaron el crecimiento que tuvo el recinto desde su inauguración, en 2019. “Desde su inauguración, el Movistar Arena Buenos Aires se estableció como uno de los venues de primer nivel de la región, albergando a más de 250 eventos anuales y recibiendo por encima de los 2,5 millones de fanáticos cada año”, señaló Live Nation en el comunicado difundido en su sitio oficial.

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El estadio cuenta con capacidad para 15.000 personas y se consolidó como una de las principales plazas para conciertos y espectáculos masivos del país. En ese sentido, la empresa remarcó que el recinto “se convirtió en destino tanto para giras de artistas internacionales como para talentos regionales líderes”.

Live Nation aclaró además que la adquisición no modificará el esquema operativo del estadio. Según precisó, continuará respaldando al actual equipo de gestión y mantendrá al Movistar Arena como un espacio abierto para distintas productoras. “El venue seguirá siendo un edificio abierto, disponible para todos los promotores calificados”, sostuvo la compañía.

El presidente y CEO de Live Nation Entertainment, Michael Rapino, destacó la relevancia estratégica del estadio porteño dentro del mercado regional. “El Movistar Arena Buenos Aires es uno de los venues premier de América Latina. Estamos entusiasmados para asistir al equipo de Movistar Arena en proveer un entorno de primer nivel para artistas y fans”, afirmó.

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Por su parte, el CEO del Movistar Arena Buenos Aires, Gabriel Dantur, consideró que la llegada del nuevo socio representa una validación del trabajo realizado desde la apertura del recinto. “Desde que abrió sus puertas, Movistar Arena Buenos Aires se convirtió en un benchmark para los espectáculos en vivo en la Argentina y a través de América latina”, expresó.

Además, agregó: “La inversión de Live Nation refleja la fortaleza de lo que nuestro equipo construyó en los últimos años y continuaremos mejorando la experiencia para artistas, socios y promotores”.

La operación se suma a otra adquisición reciente realizada por Live Nation en el país. Hace dos semanas, la empresa anunció la compra de una participación mayoritaria en Dale Play Live, la división de espectáculos en vivo de Dale Play Entertainment, la compañía fundada por Federico Lauria y vinculada al desarrollo de artistas como Duki, Bizarrap, Nicki Nicole y Emilia.

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En aquella oportunidad, la firma estadounidense definió el acuerdo como una alianza estratégica destinada a expandir la música en español en la Argentina y en otros mercados de la región. “Buenos Aires es el segundo mercado musical más grande de América del Sur y una prioridad para Live Nation”, había señalado Rapino.

Fundada en 2005 y con sede en Los Ángeles, Live Nation es actualmente el mayor operador mundial de espectáculos en vivo. De acuerdo con datos de la propia compañía, organiza más de 50.000 eventos por año en alrededor de 50 países y trabaja con algunos de los artistas más reconocidos a nivel internacional. Además, controla Ticketmaster, una de las principales plataformas de venta de entradas del mundo.

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La empresa ya contaba con presencia en la Argentina a través de DF Entertainment, productora de la que adquirió una participación mayoritaria en 2018. Más recientemente, DF Entertainment y Live Nation firmaron un acuerdo estratégico con Estadio Luna Park S.A. para llevar adelante la renovación integral del histórico estadio porteño y gestionar su operación durante las próximas décadas.

El proyecto prevé la reapertura del Luna Park hacia fines de 2027 y una programación superior a los 150 eventos anuales, combinando espectáculos nacionales e internacionales.

CS/ff