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El Día del Padre: Qué regalos son los más consultados y cuánto cuestan

Se relevó las preferencias de consumo y precios ante la celebración del domingo 21 de junio. La ropa encabeza las preferencias, pero la demanda llega más cautelosa que en años anteriores.

Regalo día del Padre
Regalo día del Padre | Cedoc
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El gasto promedio por regalo para el Día del Padre este año llegará a $62.000, según una proyección de la consultora Focus Market. La cifra refleja un mercado de consumo que todavía no termina de recuperarse: las ventas minoristas acumulan una caída del 3,1% en lo que va del año, de acuerdo con datos de la CAME.

La celebración se realiza el domingo 21 de junio. A días del festejo, los comercios apuestan a promociones y cuotas sin interés para captar una demanda que llega con más dudas que en ediciones anteriores.

La ropa, primera en el podio

Cuando se les preguntó qué le iban a regalar a su papá, los argentinos pusieron a la indumentaria en el primer lugar, con el 33,4% de las intenciones. Le siguen las experiencias —cenas, días de campo y similares— con el 24,9%, y los vinos y licores con el 13,9%. Los tres primeros puestos son los mismos que en 2025.

Se van a comprar para el día del Padre 2026

Más atrás aparecen el calzado (6,9%), la perfumería (6,7%), la informática, TV y video (4,5%), las herramientas (2,7%) y la joyería y relojería (2,1%). En los últimos lugares del ranking se ubican librería, smartphones, artículos para el hogar, marroquinería y regalería, con participaciones que van del 1,6% al 0,3%.

Dónde se hace la compra

El comercio de cercanía, locales en centros comerciales a cielo abierto, sigue siendo el canal preferido con el 33% de las respuestas. El comercio electrónico ocupa el segundo lugar con el 27%, y dentro de ese segmento el sitio web del vendedor concentra el 40%, los marketplaces el 37%, Instagram el 15% y Facebook el 6%.

Los shoppings capturan el 22% de la intención de compra, los outlets el 11% y los supermercados el 7%.

Dónde van a comprar el regalo para Papá

Un consumidor que compara más y espera

Damián Di Pace, director de Focus Market, describió un cambio en el comportamiento del comprador respecto de otras campañas. "Con estabilidad de precios e inflación en descenso este año notamos una demanda mucho más cautelosa en la previa al Día del Padre. A diferencia de otras campañas, el consumidor está comparando más, esperando últimos descuentos, y priorizando compras en los días previos", señaló.

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Ese comportamiento obliga a los comercios a afinar sus estrategias. Según Di Pace, "las promociones, ofertas y descuentos se consolidan como una de las principales herramientas para estimular el consumo en un contexto de demanda cautelosa. Los comercios buscan atraer compradores mediante rebajas, cuotas sin interés y beneficios combinados, con el objetivo de incrementar el volumen de ventas y mejorar la rotación de stock".

La alianza con tarjetas y billeteras digitales

Otro eje de la estrategia comercial pasa por los acuerdos con bancos y plataformas de pago. "Los comercios están profundizando su alianza con tarjetas de crédito de bancos y billeteras digitales como una herramienta clave para potenciar las ventas durante el Día del Padre", explicó Di Pace. Los beneficios combinan descuentos exclusivos, reintegros, cuotas y promociones segmentadas.

Algunas promos del día del Padre

Focus Market relevó opciones disponibles en marketplaces para distintos presupuestos. En el rango de $10.000 a $20.000 se encuentran artículos como mate y bombilla, botella de agua metálica, taza de cerámica personalizada o un set de asador con funda, tabla, cuchillo y tenedor.

Entre $30.000 y $40.000 aparecen opciones como copa de vino en estuche, set matero completo con bolso, termo y accesorios, remera de algodón peinado con dedicatoria o un desayuno con mate y pastelería casera.

Para quienes disponen de $50.000 a $60.000, las alternativas incluyen un mini metegol, vino de primera marca con copa, un box de vino y conservas, o una billetera de eco cuero.

Los supermercados también sumaron propuestas para la fecha. En sus góndolas se pueden encontrar remeras deportivas desde $24.743, sweaters desde $33.743 y camperas inflables a $66.000. Un whisky escocés de primera marca cuesta $113.665 y un cortacabello ronda los $32.400.

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