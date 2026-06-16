El Día del Padre: Qué regalos son los más consultados y cuánto cuestan

El gasto promedio por regalo para el Día del Padre este año llegará a $62.000, según una proyección de la consultora Focus Market. La cifra refleja un mercado de consumo que todavía no termina de recuperarse: las ventas minoristas acumulan una caída del 3,1% en lo que va del año, de acuerdo con datos de la CAME.

La celebración se realiza el domingo 21 de junio. A días del festejo, los comercios apuestan a promociones y cuotas sin interés para captar una demanda que llega con más dudas que en ediciones anteriores.

La ropa, primera en el podio

Cuando se les preguntó qué le iban a regalar a su papá, los argentinos pusieron a la indumentaria en el primer lugar, con el 33,4% de las intenciones. Le siguen las experiencias —cenas, días de campo y similares— con el 24,9%, y los vinos y licores con el 13,9%. Los tres primeros puestos son los mismos que en 2025.

Más atrás aparecen el calzado (6,9%), la perfumería (6,7%), la informática, TV y video (4,5%), las herramientas (2,7%) y la joyería y relojería (2,1%). En los últimos lugares del ranking se ubican librería, smartphones, artículos para el hogar, marroquinería y regalería, con participaciones que van del 1,6% al 0,3%.

Dónde se hace la compra

El comercio de cercanía, locales en centros comerciales a cielo abierto, sigue siendo el canal preferido con el 33% de las respuestas. El comercio electrónico ocupa el segundo lugar con el 27%, y dentro de ese segmento el sitio web del vendedor concentra el 40%, los marketplaces el 37%, Instagram el 15% y Facebook el 6%.

Los shoppings capturan el 22% de la intención de compra, los outlets el 11% y los supermercados el 7%.

Un consumidor que compara más y espera

Damián Di Pace, director de Focus Market, describió un cambio en el comportamiento del comprador respecto de otras campañas. "Con estabilidad de precios e inflación en descenso este año notamos una demanda mucho más cautelosa en la previa al Día del Padre. A diferencia de otras campañas, el consumidor está comparando más, esperando últimos descuentos, y priorizando compras en los días previos", señaló.

Córdoba: cuánto dinero queda realmente después de pagar luz, gas y agua

Ese comportamiento obliga a los comercios a afinar sus estrategias. Según Di Pace, "las promociones, ofertas y descuentos se consolidan como una de las principales herramientas para estimular el consumo en un contexto de demanda cautelosa. Los comercios buscan atraer compradores mediante rebajas, cuotas sin interés y beneficios combinados, con el objetivo de incrementar el volumen de ventas y mejorar la rotación de stock".

La alianza con tarjetas y billeteras digitales

Otro eje de la estrategia comercial pasa por los acuerdos con bancos y plataformas de pago. "Los comercios están profundizando su alianza con tarjetas de crédito de bancos y billeteras digitales como una herramienta clave para potenciar las ventas durante el Día del Padre", explicó Di Pace. Los beneficios combinan descuentos exclusivos, reintegros, cuotas y promociones segmentadas.

Focus Market relevó opciones disponibles en marketplaces para distintos presupuestos. En el rango de $10.000 a $20.000 se encuentran artículos como mate y bombilla, botella de agua metálica, taza de cerámica personalizada o un set de asador con funda, tabla, cuchillo y tenedor.

Entre $30.000 y $40.000 aparecen opciones como copa de vino en estuche, set matero completo con bolso, termo y accesorios, remera de algodón peinado con dedicatoria o un desayuno con mate y pastelería casera.

Para quienes disponen de $50.000 a $60.000, las alternativas incluyen un mini metegol, vino de primera marca con copa, un box de vino y conservas, o una billetera de eco cuero.

Los supermercados también sumaron propuestas para la fecha. En sus góndolas se pueden encontrar remeras deportivas desde $24.743, sweaters desde $33.743 y camperas inflables a $66.000. Un whisky escocés de primera marca cuesta $113.665 y un cortacabello ronda los $32.400.