Córdoba: cuánto dinero queda realmente después de pagar luz, gas y agua

La inflación de mayo volvió a mostrar una diferencia marcada entre la evolución de los servicios y la de los bienes. Mientras los precios continúan desacelerándose en términos generales, los gastos vinculados a vivienda, energía y servicios básicos siguen aumentando por encima del promedio y presionan cada vez más sobre el presupuesto familiar.

En diálogo con Punto a Punto Radio, el asesor económico de la Fundación Colsecor, Gerardo Sánchez, explicó que se trata de una tendencia que se mantiene desde el inicio de la actual gestión económica y que responde principalmente al proceso de actualización de tarifas y precios regulados.

"Este fenómeno de que los servicios van por encima de los bienes ya viene ocurriendo desde hace mucho. Desde que inició la nueva gestión económica, los servicios aumentaron 454% y los bienes 264%, es decir, un 70% más", señaló.

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Según detalló, aunque la brecha comenzó a reducirse durante el último año, los servicios todavía muestran incrementos superiores. "En el último año los servicios aumentaron un 42% y los bienes un 29%. En lo que va del año los servicios aumentaron un 17% y los bienes un 13%", precisó.

Uno de los sectores que más incidió en la inflación reciente fue el de vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles, rubro que continúa reflejando los ajustes tarifarios aplicados durante los últimos meses. "Gran parte del bloque que más aumentó tiene que ver con agua, electricidad, gas y combustibles. Son precios que se vienen reacomodando y por eso todavía se observa esta diferencia", explicó Sánchez.

El economista advirtió además que este comportamiento no es neutral para los hogares, ya que se trata de gastos difíciles de evitar o reducir. En ese sentido, sostuvo que distintas mediciones privadas muestran una caída del ingreso disponible de las familias. "Hay consultoras que miden cuánto dinero queda una vez que una persona paga todos los gastos fijos. Ese ingreso disponible viene disminuyendo mes a mes", afirmó.

De acuerdo con sus estimaciones, en lo que va del año los gastos vinculados a vivienda y servicios aumentaron alrededor de un 21%, por encima del promedio general de inflación.

Actualización de la Canasta Básica

Durante la entrevista también se refirió al debate sobre la actualización de la canasta utilizada para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según explicó, la metodología actual continúa utilizando una estructura de consumo antigua, donde el peso de los servicios es menor al que tienen actualmente en el gasto de los hogares.

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"Cada vez que aumentan más los servicios que los bienes, sería favorable no haber cambiado la canasta porque la nueva le daría un peso mayor a los servicios", indicó.

Sin embargo, aclaró que las diferencias entre una medición y otra serían relativamente pequeñas en el escenario actual. "Estamos hablando de algunas décimas o centésimas de diferencia. La discusión de fondo es por qué no se realizó esa actualización", concluyó.