Abusos en un jardín: citan al cura Nicola para que designe defensor y Luis Juez se presentará como querellante

La causa que investiga abusos sexuales contra al menos cinco niños del Jardín de Infantes del Niño Dios, en Villa Carlos Paz, sumó este viernes dos novedades de peso. Por un lado, la fiscalía notificó al sacerdote Alejandro Nicola para que comparezca y designe abogado defensor. Por otro, trascendió que el senador nacional Luis Juez, en su rol como abogado penalista, se constituirá como querellante en representación de una de las familias denunciantes, y se presentará personalmente en Tribunales para procurar una audiencia con la fiscal Jorgelina Gómez.

Ambas novedades se conocieron mientras decenas de madres, padres, vecinos y miembros de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina se concentraron frente a los Tribunales de Carlos Paz, bajo la consigna “Nuestros niños hablaron. Ahora la Justicia tiene que actuar”. Los manifestantes exigieron que la fiscalía impute de inmediato al sacerdote apartado ante el temor de que abandone el país.

Cinco familias denunciantes piden imputar al acusado de abusos en Carlos Paz y frenar su salida del país

La abogada Macarena Martín Ubiergo, quien junto a Pablo Pigini representa a tres de las familias denunciantes, confirmó este viernes la notificación recibida desde la fiscalía. Dijo a la salida de Tribunales: “Citaron a comparecer al investigado hasta el momento, el sacerdote Nicola, a los fines de que comparezca y designe abogado defensor en función del artículo 80 del Código Procesal Penal”.

La letrada precisó el alcance de esta medida procesal: “Esto ocurre cuando sos investigado o cuando ya estás imputado. Así que entendemos que el próximo paso de la fiscalía va a ser determinar la imputación del sacerdote”. Todavía no hay fecha confirmada para la citación.

La cédula judicial, fechada el 10 de junio en Villa Carlos Paz y emitida a través del Sistema de Administración de Causas (SAC) del Poder Judicial de Córdoba, establece textualmente que, "toda persona podrá hacer valer los derechos que la ley acuerda al imputado, desde el primer momento de la persecución penal dirigida en su contra", en concordancia con el artículo 40 de la Constitución provincial. El documento ordena hacer comparecer a Alejandro Nicola "a los fines de designar abogado defensor", atento a las garantías procesales y constitucionales vigentes.

Para la querella, este requerimiento marca la transición de la etapa investigativa preliminar hacia una de responsabilidad penal definida, y constituye un indicio concreto de que la fiscalía avanzará en los próximos días hacia la formalización de cargos contra el clérigo.

Como parte de las medidas dispuestas en la causa, este viernes la fiscal Jorgelina Gómez ordenó la realización de pericias psiquiátrica y psicológica sobre Alejandro Nicola. La resolución establece que un psiquiatra forense y un psicólogo forense deberán evaluar de manera interdisciplinaria el estado y desarrollo de las facultades mentales del sacerdote, la existencia de alteraciones morbosas, su capacidad para comprender la criminalidad del acto investigado durante 2025 y 2026, y si representa un riesgo grave, cierto e inminente para sí o para terceros.

A su vez, se dispuso una pericia psicológica adicional destinada a determinar su estado cognitivo y emocional actual, nivel intelectual, estructura de personalidad, características de su personalidad sexual y eventuales indicadores de ocultamiento, fabulación o tendencias impulsivas vinculadas al hecho investigado.

El testimonio de una madre: del rechazo escolar a nombrar a los agresores

Mientras la causa judicial avanza en sus aspectos formales, el relato de las familias denunciantes vuelve a poner en primer plano la dimensión humana del caso. Una de las madres denunciantes describió ante PERFIL CÓRDOBA el proceso por el cual su hijo, alumno del jardín, comenzó a manifestar signos de angustia hasta llegar a identificar a sus presuntos agresores.

La mujer relató que los primeros indicios aparecieron de manera espontánea, sin una causa aparente: “Nuestro nene empezó con episodios de angustia de manera espontánea y sin ningún motivo. Desde fin de año hubo un par, después se cortó por las vacaciones y en febrero se retomaron, y eso es lo que nos empezó a llamar la atención como papás”.

Según su testimonio, la angustia se intensificó a medida que se acercaba el inicio del ciclo lectivo, algo que resultaba llamativo en un niño que había concurrido dos años seguidos a la misma institución y disfrutaba de asistir: “No quería ni hablar del jardín”.

La decisión de cambiar al niño de institución se tomó antes de iniciar el nuevo ciclo, en un contexto en que la familia ya tenía conocimiento de otras dos denuncias previas de compañeros del jardín: “Él no estaba bien para empezar, no quería”. Fue recién después del cambio de establecimiento cuando el menor comenzó a poner en palabras parte de lo vivido: “Hablaba de los hombres malos, que no quería ir, que tenía miedo. Antes no decía nada, y después de esa primera semana de clases en otra escuela ya hablaba de que tenía mucho miedo”.

Frente a ese cuadro, la familia buscó asesoramiento profesional y comenzó un proceso terapéutico que permitió, con el tiempo, que el niño identificara a sus agresores. La madre explicó esa evolución: “Primero eran los hombres malos y nada más, siempre habló en plural, y después ya mencionaba a la persona que hoy está acusada, con nombre, porque la conocía. A la otra persona no la puede nombrar porque no la conoce por nombre, pero la describe. Habla de dos personas que estaban en el baño del Torreón, donde por grupo ellos iban a ese baño, y aparentemente ahí ocurrían los episodios”.

El reclamo en la calle

La protesta de este viernes se sumó a una serie de movilizaciones previas y se produjo días después de que el Arzobispado de Córdoba apartara de manera temporal al sacerdote Nicola de sus funciones. Para las familias, sin embargo, esa medida administrativa resulta insuficiente frente a la magnitud de los hechos investigados.

Durante la protesta, los manifestantes exhibieron carteles con frases como “5 denuncias en el jardín y el sospechoso prepara un viaje” y advertencias dirigidas a la fiscalía sobre la posibilidad de que el acusado abandone el país antes de ser imputado.

En este escenario, la llegada de Luis Juez como querellante representa un salto en la visibilidad institucional del caso. El abogado se constituirá la semana próxima en representación de una de las familias denunciantes y se presentará personalmente en los Tribunales de Carlos Paz, con el objetivo de gestionar una audiencia con la fiscal Gómez, a cargo de la investigación.