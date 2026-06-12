Caso Agostina Vega “La cadena de responsabilidad no se agota en los tres detenidos”

La investigación por el femicidio de Agostina Vega podría registrar novedades la próxima semana. Según explicó Guido Torreani, abogado que representa al padre de la víctima, entre el martes y el miércoles se tomarían nuevas declaraciones y podría levantarse el secreto de sumario, salvo que el fiscal considere necesario mantener ciertas medidas de resguardo.

"Hasta el momento tenemos la misma información que manejan ustedes", señaló. Respecto a las imágenes incorporadas a la causa, el letrado indicó que una de las personas registradas ingresando al domicilio donde ocurrió el crimen podría ser una de las que ya fueron identificadas, aunque aclaró que la calidad del material no permite afirmarlo con certeza. "La imagen no es nítida. Creemos que sería Fassetta quien ingresa al domicilio, uno de los que entró. Del otro no sabemos su identidad y estamos trabajando en eso", afirmó.

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Torreani también se refirió a la información que trascendió sobre la existencia de perfiles genéticos hallados debajo de las uñas de Agostina. Según explicó, esos resultados "no estan en el informe de la autopsia ni se incorporó la prueba de laboratorio. No sabemos por qué hay dos ADN. Creemos que fue parte de la querella de los abuelos quien divulgó esa información", sostuvo.

En ese sentido, pidió cautela respecto a los datos que circulan públicamente mientras la causa continúa bajo secreto de sumario. "Nos llamó la atención porque quien lo manifestó tiene 47 años de profesión. Hay que ser cautelosos porque se podría estar violando el secreto de sumario", remarcó.

"La autopsia y los resultados de laboratorio nos van a permitir determinar si hay uno o más perfiles genéticos debajo de sus uñas o en los lugares donde se realizaron los hisopados", indicó.

Posibles nuevos involucrados

Sobre las pruebas ya confirmadas, indicó que existen registros fílmicos del ingreso de Agostina a la vivienda y de una posible salida posterior, aunque aún resta determinar qué muestran exactamente esas imágenes. "La prueba confirmada son los registros fílmicos del ingreso de Agostina a la casa y la posible salida. Hay que confirmar en qué estado.Creemos que hubo una salida y tenemos que determinar cómo ocurrió", explicó.

Además, reiteró que la querella sostiene desde el inicio que la cadena de responsabilidades podría ser más amplia que la de los tres detenidos actualmente. "Creemos que la cadena de responsabilidad no se agota. Falta determinar quiénes son estas personas y qué grado de participación tuvieron", afirmó.

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Según detalló, la investigación busca identificar a una segunda persona que habría ingresado al domicilio. "Después tenemos a cuatro personas habitando el domicilio. Descartando a la hija de Barrelier, intuimos que hay más personas y lo sabemos por la prueba recabada hasta el momento", sostuvo.

Torreani evitó adelantar una conclusión definitiva sobre el rol que habrían tenido Fassetta y Soledad Andreani en los hechos investigados y señaló que será necesario analizar el expediente completo una vez levantado el secreto de sumario. "Por el momento están imputados por encubrimiento agravado. Eso puede cambiar si el fiscal entiende que su grado de participación fue mayor", explicó.

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En los últimos días surgieron distintas versiones sobre cuánto tiempo habría permanecido el cuerpo de Agostina dentro de la vivienda donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, desde la querella del padre aseguraron que no cuentan con datos oficiales que permitan confirmar esa información. "No tenemos esa información. Eso está bajo secreto de sumario y tampoco lo sabemos. Si alguien lo sabe y lo cuenta, o lo inventa o está violando el secreto de sumario", concluyó