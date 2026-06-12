De un emprendimiento familiar a un clásico cordobés: Raulito cada vez más reconocida

El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba reconoció a la empresa Raulito en el marco de los 70 años de su creación. La iniciativa fue impulsada por la concejal Fabiana Gutiérrez (UCR), quien destacó el recorrido de una marca que se convirtió en parte de la identidad y la tradición cordobesa a lo largo de varias generaciones.

Raulito nació en 1956 a partir del sueño de dos jóvenes emprendedores: Egidio Ballari y Alfredo Berardi. Según explicó Gutiérrez durante el reconocimiento, Berardi era propietario de una fábrica de caramelos, mientras que Ballari aportó la inversión necesaria para poner en marcha el proyecto que con el tiempo se consolidaría como una de las empresas alimenticias más reconocidas de Córdoba.

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El origen del nombre también forma parte de la historia familiar de la firma. Raulito era el apodo de uno de los hijos de Alfredo Ballari, quien con apenas dos años acompañaba a su padre durante el reparto de mermeladas por las calles de Córdoba. En aquellos años, los productos se elaboraban durante la noche y se distribuían durante el día en un triciclo, una imagen que terminó convirtiéndose en el símbolo de la marca.

Actualmente, esta pyme radicada en el barrio Alta Córdoba produce alrededor de 10.000 potes diarios de dulces de distintos sabores. Entre ellos sobresale la tradicional mermelada de higo, considerada el producto insignia de la empresa y uno de los más elegidos por sus clientes.

Con el paso de los años, la firma amplió su oferta incorporando nuevas líneas de productos. A los dulces y almíbares sumó puré de tomate en envase tetrabrik y también dulce de leche, una incorporación poco habitual dentro de su trayectoria, pero que logró una importante aceptación en el mercado.

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La empresa comercializa sus productos en grandes cadenas de supermercados de la ciudad de Córdoba, distintas localidades de la provincia y otras regiones del país, con fuerte presencia en el norte argentino.

Durante el acto recibieron el beneplácito Hernán Berardi, director de Operaciones y Logística; Cintia Carrara, directora de Administración; Marcelo Berardi, director de Finanzas; y Cristian Ulloque, director Ejecutivo. También participaron el viceintendente Javier Pretto, concejales, autoridades municipales, representantes de cámaras empresarias, proveedores y referentes de cadenas supermercadistas.