El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 16 de junio

Este martes 16 de junio el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.400 pesos y cotiza a 1.450 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.400.

- Venta: $1.450.

Dólar Blue

- Compra: $1.444

- Venta: $1.475.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.451,12 para la compra, y $1.451,50 para la venta.

Este martes 16 de junio la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.400.

- Venta: $1.460.

BBVA

- Compra: $1.405.

- Venta: $1.455.

ICBC

- Compra: $1.400.

- Venta: $1.460.

Banco Supervielle