Natalia de la Sota sobre Adorni: "Milei lo ha encubierto durante todo este tiempo"

La diputada nacional Natalia de la Sota aseguró que el presidente Javier Milei “ha encubierto durante todo este tiempo” al jefe de Gabinete Manuel Adorni.

“Nos mintió en su visita al Congreso, pero le mintió a toda la sociedad argentina. Me parece que eso es lo más grave, lo más cuestionable”, señaló en declaraciones a Radio 10.

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Qué dijo De la Sota sobre Adorni

“Nosotros hemos pedido una sesión de interpelación para el 23 de junio. La habíamos pedido hace un mes y en ese momento no nos acompañaron muchos de los diputados que hoy se sienten indignados y dolidos”, recordó la legisladora cordobesa.

“Dolidos por estos 500 mil dólares que aparecieron en un pendrive, pero que en su momento esta indignación no estaba”, ironizó.

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Qué dijo De la Sota sobre Milei

“Creo que lo importante más allá de la situación de Adorni es decir que Milei lo ha encubierto durante todo este tiempo”, afirmó De la Sota.

Y luego completó: “Ha sostenido esta mentira y le ha dado el tiempo suficiente para que Adorni pueda acomodar estos papeles flojos que tenía”.

“Además no se soluciona con que se vaya Adorni, hay que ir a fondo de verdad. Y el presidente tiene que explicar, Milei tiene que explicar cómo sucedió esto, por qué sucedió esto, por qué sostuvo al jefe de Gabinete”, insistió De la Sota.

“Pero además tiene que explicar que pasó con LIBRA, que pasó con ANDIS, tiene que darle explicaciones a la sociedad”, enfatizó la diputada de Defendamos Córdoba.

“Me parece que si no es seguir justificando mentiras y posibles hechos de corrupción graves”, concluyó en diálogo con Juan di Natale.

“Lo fundamental es construir desde la coherencia y desde las convicciones. No van a estar todos de acuerdo con nosotros seguramente, pero tenemos que dar la esperanza de poder construir un modelo distinto”, expresó al referirse al rol de la oposición al gobierno nacional.

“Tenemos que ser muy generosos todos los dirigentes que pensamos que podemos armar realmente un frente opositor, pero no en contra de Milei. Una síntesis política y social que pueda poner adelante un modelo de país económico, social, político que vuelva a reconstruir todo lo que ha destruido este gobierno de Javier Milei”, cerró De la Sota.