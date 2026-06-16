Femicidio de Agostina Vega: Nayi pidió que se agraven los cargos contra Barrelier

Carlos Nayi, abogado de los abuelos maternos de Agostina Vega, pedirá que se agraven los cargos contra Claudio Barrelier, imputado por el femicidio de la adolescente de 14 años ocurrido en la ciudad de Córdoba.

El pedido de la querella se conoce el día en que Barrelier será indagado por tercera vez por el fiscal Raúl Garzón en el marco de la causa.

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Qué pide Carlos Nayi

“Esta querella ha solicitado, y esto tiene que ver con la hipótesis central que sobrevive, que se amplíen los cargos a homicidio criminis causa y por alevosía”, precisó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“¿Por qué criminis causa? Porque víctima y victimario se conocían, porque el resultado mortal tiene que ver con asegurar la impunidad. Si víctima y victimario se conocían, haberla dejado viva era permitir que esta niña lo delatara y abriera la puerta para llegar a prisión”, detalló.

“Y el otro calificante que pido que se aplique es alevosía. Un ataque brutal, despiadado, una niña en estado de vulnerabilidad. Obró sobre seguro, sin riesgo personal. Le hizo sentir la muerte minuto a minuto”, argumentó en diálogo con Jorge “Petete” Martínez.

“Hoy podrá declarar, abstenerse de declarar. Diga lo que diga este mentiroso serial, el proceso sigue”, aclaró Nayi.

Wachitas, la noche y el poder

Otros detenidos

Sobre el rol que habrían tenido los otros imputados por supuesto "encubrimiento agravado", el abogado expresó: "Fundamental. Osvaldo Fassetta en los primeros momentos cuando la madre desesperada indagaba a las amigas, luego a Barrelier en un segundo momento, de quien recibía respuestas evasivas, mentirosas, éste se colocaba al lado de la madre tratando de desorientarla, hacia la plaza, hacia la presencia de Agostina probablemente con algunas amigas, buscándola en el barrio y luego llamados telefónicos que provenían desde distinto lugares, teléfonos ocultos, donde le hacían llegar a la madre la versión que Agostina estaba descansando. Sembró pistas falsas. Este es Osvaldo Fassetta, cuya voz distorsionada no impidió que fuera reconocida en algún momento por la abuela materna".

Además señaló que la otra imputada por “encubrimiento agravado”, “Soledad Andreani, en los momentos concomitantes y posteriores ha sido esencial”. “Sabía que la investigación estaba centrada en Barrelier, que la justicia lo estaba indagando, le facilitó un auto”, puntualizó.

Por último Nayi consideró que la línea de la investigación que “sobresale” son “los antecedentes de Barrelier”.

“Hacia el año pasado exhibían una conducta predatoria que alcanzó la máxima expresión con Agostina”, concluyó el letrado.

JMP