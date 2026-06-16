Piden investigar cómo un joven terminó gravemente herido tras una presunta persecución policial

La familia de Jeremías Paredes (20) fue admitida como querellante en la investigación que busca determinar cómo el joven terminó con graves lesiones y abandonado en un descampado de la madrugada del 6 de junio pasado.

La fiscal Patricia García Ramírez investiga dos hechos: el presunto robo de una moto que fue recuperada y por la cual la policía informó una detención y dos jóvenes prófugos; y el sospechoso estado en el que la madre de Jeremías encontró a su hijo. Actualmente está internado en terapia intensiva, en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende.

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¿Qué pasó aquella madrugada?

Las abogadas Marcela Bodoira y Victoria Siloff, del Estudio Jurídico Cívica, patrocinan a la madre de Jeremías Paredes.

Según el relato de la mujer, el joven habría participado de una presunta persecución policial mientras se trasladaba en una motocicleta junto a otros dos hombres. De acuerdo con la información que recibió posteriormente la familia, el rodado habría sido robado.

Siempre según la versión expuesta en la querella, durante el procedimiento policial uno de los ocupantes de la motocicleta fue detenido, otro logró escapar y Jeremías quedó en el lugar donde posteriormente fue encontrado gravemente herido.

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Hallazgo en un descampado

La madre del joven relató que el sábado 6 de junio, alrededor de las 8.30 de la mañana, recibió un llamado telefónico de una amiga que le informó que su hijo había sido encontrado inconsciente detrás de un paredón, y cubierto de barro, en un descampado de barrio El Chingolo .

Cuando llegó al lugar, Jeremías había sido trasladado por vecinos al Hospital Elpidio Torres.

De acuerdo con la presentación judicial, en el centro de salud se le habrían brindado inicialmente atenciones básicas. Sin embargo, horas más tarde, durante un cambio de guardia, los médicos advirtieron que el paciente no reaccionaba y ordenaron estudios complementarios.

Según la familia, una tomografía permitió detectar un traumatismo de cráneo y una hemorragia cerebral, por lo que se dispuso una derivación urgente al Hospital Tránsito Cáceres de Allende.

El traslado se concretó alrededor de las 17:30 y, una vez ingresado al centro médico, los profesionales resolvieron intervenirlo quirúrgicamente de urgencia.

Los médicos informaron que Jeremías presentaba un traumatismo de cráneo severo, múltiples hematomas en la cabeza y otras lesiones de consideración.

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Las dudas de la familia

Uno de los puntos centrales planteados por la querella se refiere a las circunstancias previas al hallazgo del joven.

La madre afirmó que, mientras se encontraba en el Hospital Elpidio Torres, fue abordada por dos efectivos policiales que le manifestaron que su hijo había participado de una persecución policial y que conducía una motocicleta robada.

Según consta en la presentación, la mujer sostiene que esa información le generó interrogantes sobre el accionar policial, especialmente respecto de cómo Jeremías terminó abandonado en un descampado, inconsciente.

"Lo vieron, lo persiguieron, pero lo dejaron tirado", sostuvo la madre en el escrito presentado ante la Justicia, donde además señaló que la motocicleta habría sido secuestrada mientras que no se habría activado ningún operativo para localizar al joven.

Por el momento, la investigación sobre qué pasó con Jeremías se encuentra en etapa inicial y no se han formulado imputaciones vinculadas con las lesiones sufridas por el joven.