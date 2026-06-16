Estacionamiento medido y controlado: ya rigen las multas del nuevo sistema en Córdoba

Luego de un período de prueba y concientización sobre el nuevo sistema de estacionamiento tarifado, este martes 16 de junio comenzó a regir las multas por incumplimientos, informó la Municipalidad de Córdoba.

El vecino dispone de 15 minutos para extender el tiempo de estacionamiento medido en el área central y así evitar el labrado de actas por falta de pago.

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Cuáles son los montos de las multas

Además, una vez por día, en los corredores controlados por constatadores fuera del área central, se podrá estacionar sin cargo por un período que no supere los 30 minutos, activando siempre la App para acceder al beneficio.

Quienes incumplan tendrán multas que varían entre los 32.912 y 65.824 pesos (2 y 4 UEM), montos que podrían elevarse según la evaluación del juez del caso. Actualmente, la Unidad Económica Municipal equivale a 16.456 pesos, correspondiente al valor de ocho litros de nafta super de YPF.

Este proceso es realizado por los constatadores habilitados, quienes escanean las patentes e informan la situación a la Dirección de Policía de Tránsito para el labrado de actas, las cuales se envían a la Justicia de Faltas de la ciudad.

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Dónde ver las multas

Las infracciones se pueden conocer y tramitar totalmente a distancia a través del Portal de Gestión Ciudadana de Infracciones, disponible en https://gestioninfracciones.cordoba.gob.ar/

El sitio permite revisar las actas, presentar descargos digitales y gestionar el pago. Las consultas se pueden resolver por WhatsApp al teléfono 351 6100527 o presencialmente en los juzgados correspondientes donde radica la causa.

El nuevo sistema comenzó a regir el pasado 26 de mayo y desde ese momento se planteó un período de prueba en el que no se colocaron multas mientras los vecinos se familiarizaban con la modalidad.

A partir de la escucha activa de las situaciones planteadas por los vecinos, la Municipalidad de Córdoba implementó un cuadro de exenciones y bonificaciones, accesible tras obtener la aprobación del trámite digital que se realiza desde la web https://cordoba.gob.ar/constatadores-urbanos/.

De esta manera, distintos tipos de usuarios habituales pueden disminuir los costos del estacionamiento controlado y medido en la ciudad.

Fuente: Municipalidad de Córdoba.