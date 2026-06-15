Transporte urbano: Las empresas alertan que pagarán el aguinaldo en cuotas y reducirán servicios

Las empresas del transporte urbano de pasajeros de Córdoba no podrán pagar el aguinaldo de manera íntegra este mes. La Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (FETAP) anunció este lunes que el Sueldo Anual Complementario (SAC) se abonará en seis cuotas mensuales iguales, con primer vencimiento el 30 de junio. Los sueldos de junio, en tanto, se liquidarán con la escala salarial anterior a los últimos acuerdos paritarios.

La decisión fue notificada al Ministerio de Trabajo y Justicia de la Provincia de Córdoba.

Qué dice FETAP

Según el comunicado de la federación, el problema de fondo es el desfasaje entre lo que la Municipalidad de Córdoba reconoce como costo del servicio y lo que las empresas efectivamente gastan para operarlo. Los incrementos salariales pactados en paritarias entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros (FATAP) —ratificados por FETAP y por el municipio— son "plenamente exigibles", pero no cuentan con financiamiento por parte del Poder Concedente.

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En concreto, FETAP señala que la Municipalidad no resolvió los reclamos administrativos presentados en tiempo y forma, no actualizó el costo por kilómetro según las condiciones del Permiso Precario vigente y tampoco reconoció las diferencias reclamadas por los meses de abril y mayo de 2026.

Servicios en riesgo

El comunicado incluye una advertencia directa: si la situación no se revierte, las empresas podrían verse obligadas a reducir frecuencias, modificar diagramas y recortar prestaciones para ajustarse a los recursos disponibles.

FETAP aclaró que, pese al cuadro financiero, las empresas mantienen la operación normal del sistema. Durante los últimos meses sostuvieron el pago de salarios, combustible, mantenimiento y proveedores "agotando las posibilidades razonables de financiamiento", según el texto del comunicado.

La federación también descartó que haya una decisión de incumplir con los trabajadores. Según indicó, se trata de "una situación de imposibilidad material de pago derivada de la falta de recomposición económica del sistema".

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La situación no es nueva. Desde el sector vienen advirtiendo desde hace meses que el esquema tarifario y de subsidios no cubre la estructura de costos real, que incluye salarios, combustible y mantenimiento de una flota envejecida.

FETAP manifestó disposición al diálogo y reclamó que se implementen "los mecanismos necesarios para encontrar una solución que permita preservar la continuidad del servicio, el cumplimiento integral de las obligaciones laborales y las fuentes de trabajo vinculadas al sistema".