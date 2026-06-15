Negri denunció que el ERSEP “protege más a las empresas que a los usuarios”

El dirigente radical Juan Hipólito Negri volvió a cuestionar el esquema tarifario de los servicios públicos en Córdoba y apuntó directamente contra el rol del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSEP), al que acusó de priorizar los intereses de las empresas por encima de los usuarios.

Durante una entrevista en Punto a Punto Radio, Negri sostuvo que existe un debate pendiente sobre la composición de las tarifas y el peso que tienen los impuestos dentro de las boletas que pagan los cordobeses. “Hay una discusión crucial para que la gente sepa qué es lo que paga y por qué los aumentos de los servicios públicos vienen superando a la inflación desde hace tiempo”, afirmó.

“El 46% de la boleta del agua son impuestos”

Uno de los principales cuestionamientos del dirigente estuvo dirigido a la factura de Aguas Cordobesas. Según detalló, de cada 100 pesos que paga un usuario, 46 corresponden a distintos tributos. “Entre IVA, Ingresos Brutos y una sobretasa municipal incorporada en 2020, casi la mitad de la factura son impuestos”, aseguró.

Negri también cuestionó el funcionamiento de las audiencias públicas que se realizan antes de autorizar incrementos tarifarios. “Son audiencias no vinculantes. Se hacen para cumplir una formalidad y participa muy poca gente porque prácticamente no tienen difusión”, sostuvo. Para el exlegislador, el debate no debería limitarse únicamente a los aumentos sino también a la calidad de las prestaciones que reciben los usuarios.

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Reclamos por infraestructura

El dirigente radical advirtió que Córdoba arrastra importantes déficits en materia de infraestructura vinculada al servicio de agua potable. Recordó que el contrato de concesión de Aguas Cordobesas finaliza el próximo año y consideró que la discusión sobre el futuro del sistema debe comenzar cuanto antes. “Hay muchas obras que no se hicieron durante años. Todavía existen barrios sin acceso a agua potable y hay sectores donde las redes tienen décadas de antigüedad”, señaló.

Negri aseguró que la situación se repite en otros servicios públicos. “Con EPEC pasa algo similar. Cerca del 40% de lo que pagamos son impuestos y, sin embargo, sigue habiendo problemas en la prestación”, afirmó.

“La preocupación no está puesta en el usuario”

Más allá de los porcentajes específicos de cada tarifa, el referente radical apuntó contra el rol institucional del ente regulador. “A veces da la sensación de que el organismo que debería defender a los usuarios termina defendiendo a las empresas”, cuestionó.

También recordó que desde el inicio de la gestión de Martín Llaryora el costo de los peajes registró incrementos muy superiores a la inflación acumulada. “Puede parecer poco cuando uno mira el valor individual del peaje, pero se suma a una enorme cantidad de costos fijos que hoy enfrentan las familias cordobesas”, sostuvo. Según Negri, Córdoba continúa figurando entre las provincias con mayor presión tributaria del país y eso termina impactando directamente sobre el costo de vida.

Críticas al Gobierno nacional

Durante la entrevista, Negri también se refirió a la situación política nacional y cuestionó la decisión del presidente Javier Milei de sostener a Manuel Adorni en medio de las polémicas que lo involucran. “Lo que está bien está bien y lo que está mal está mal. No tiene nada que ver esta actitud del Gobierno con aquello que prometieron cambiar cuando llegaron al poder”, afirmó.

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Según planteó, el oficialismo nacional construyó su legitimidad cuestionando a la denominada “casta política”, pero terminó reproduciendo comportamientos similares. “Llegaron diciendo que venían a terminar con determinadas prácticas y terminan actuando igual o incluso peor. Hay que predicar con el ejemplo”, sostuvo.

Consultado sobre las declaraciones de Rodrigo de Loredo respecto de la construcción de una alianza amplia para enfrentar al peronismo cordobés, Negri respaldó la necesidad de fortalecer una alternativa opositora. Sin embargo, aclaró que las discusiones electorales no deben impedir señalar los errores de los distintos gobiernos. “Eso no quita que uno marque lo que está mal. La ejemplaridad tiene que ser una condición permanente de la política”, afirmó.

Negri también llamó a una autocrítica general del sistema político y sostuvo que los problemas institucionales deben servir para revisar conductas tanto en el oficialismo como en la oposición. “Cuando crujen los temas institucionales hay que mirar hacia adentro. La autocrítica es para todos. Siempre la lupa está puesta sobre la política y por eso hay que actuar con ejemplaridad”, señaló.