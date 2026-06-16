Caso Agostina Vega: la defensa de Fassetta sostuvo que su única vinculación con la causa es que "dormía en la casa de Barrelier"

La causa por el femicidio de Agostina Vega tendrá este miércoles una nueva instancia procesal con la declaración indagatoria de Osvaldo Fassetta, imputado por presunto encubrimiento agravado. En ese contexto, su abogado defensor, Eduardo Medina Allende, anticipó que la decisión de responder preguntas o guardar silencio dependerá de los alcances de la imputación que exponga el fiscal Garzón durante la audiencia.

"Cuando le lean nuevamente la imputación y expliquen por qué consideran que debe estar imputado, veremos si declara en ese momento o si esperamos para analizar las pruebas", señaló el letrado en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM).

Uno de los aspectos que sostiene la acusación contra Fassetta está vinculado a declaraciones atribuidas al imputado durante las primeras horas de la desaparición de Agostina. Familiares de la adolescente habían señalado que habría realizado comentarios destinados a minimizar la situación o generar tranquilidad cuando aún se desconocía el paradero de la joven.

Allende negó esa interpretación y aseguró que su defendido jamás buscó entorpecer la investigación.

Según explicó, durante la madrugada mantuvo conversaciones con la madre de Agostina y le manifestó que tal vez se trataba de una situación similar a otras ocasiones en las que la adolescente se había ausentado temporalmente.

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"Lo único que hizo fue decirle que quizá iba a aparecer como otras veces. También le dijo que todavía no sabían qué había ocurrido. Fue una conversación normal en medio de la preocupación que existía en ese momento", afirmó.

El abogado agregó que existen testigos que pueden respaldar esa versión y sostuvo que Fassetta colaboró con la búsqueda cuando la familia comenzó a recorrer distintos sectores de la ciudad.

"No tiene nada que ver con la muerte de la nena"

"No veo que una modificación de la carátula pueda arrastrar a Fassetta hacia una imputación más grave", sostuvo.

Para la defensa, el único vínculo entre el imputado y la causa es la relación de amistad que mantenía con Barrelier y el hecho de haber permanecido en algunas oportunidades en la vivienda donde residía el principal acusado.

"Lo único que lo une a este caso es haber dormido algunos días en la casa de Barrelier", afirmó.

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También remarcó que no existen elementos que acrediten participación en el crimen ni conductas destinadas a ocultar pruebas.

Dudas sobre la hipótesis oficial

Más allá de la defensa de Fassetta, Medina Allende planteó cuestionamientos sobre el rumbo de la investigación y sostuvo que el expediente podría no agotarse en los nombres que actualmente aparecen detenidos.

"Creo que hay algo más detrás de todo esto que todavía no estamos viendo con claridad", expresó.