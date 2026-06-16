Atenas en la Liga Nacional: cómo se cerró la operación que evitó el descenso del club cordobés

Atenas no jugará en la B del básquet argentino. Veintiséis días después del segundo descenso en tres años, el club de barrio General Bustos adquirió la plaza dejada vacante por Obras Sanitarias y confirmó su participación en la Liga Nacional 2026/2027. El monto oficial fijado por la Asociación de Clubes era de 650.000 dólares; el acuerdo real fue por una cifra sensiblemente menor, pagadera en cinco cuotas. Nadie precisó cuánto.

Lo que llama la atención no es el número sino la velocidad. La operación se cerró el 8 de junio entre el vicepresidente del Verde, Felipe Lábaque, y el gerente general del club porteño, algunas semanas después de la caída deportiva.

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El presidente Germán Baralle reconoció el 28 de mayo que la institución no contaba con los fondos para iniciar las gestiones. Doce días después, el acuerdo estaba cerrado, el entrenador casi confirmado y dos de los contratos más altos del mercado nacional ya firmados. El dinero apareció rápido y en cantidad.

Quien condujo esa operación fue Lábaque. El vicepresidente había perdido protagonismo durante la gestión anterior, encabezada por David Urreta y Osvaldo Giordano, dos dirigentes con terminales en el PJ que ordenaron la institución y la devolvieron a la Liga Nacional. La salida de ambos nunca tuvo explicación clara. Este rescate reposicionó a "Felo" en el centro de la escena: fue él quien, horas después del descenso, anticipó la jugada con una frase escueta -“Algo voy a hacer”- y quien la ejecutó semanas después.

El historial de Lábaque con el poder político es conocido en Córdoba. Cultivó vínculos con el radicalismo y el exgobernador Ramón B. Mestre en los años 80, llegó a la viceintendencia municipal de la mano del macrismo en 2015 y reconstruyó su red cuando Cambiemos se derrumbó, esta vez de vinculado al peronismo y a la familia de Emeterio Farías, clave para la concreción del estadio Estructura Pretensa Atenas, inaugurado en 2024 con Llaryora, Passerini y Farías en el palco.

Esa sociedad es la que este rescate consolida. Un exdirigente del club, consultado en off, fue preciso al respecto: "El Felo puede tener millones de errores, pero él debe haber puesto más dinero de lo que uno piensa".

Sobre la procedencia concreta de todos fondos, las versiones se bifurcan. Fuentes del entorno del club apuntan a que los sponsors de la institución tienen referencia directa con figuras del círculo rojo y del poder político provincial vinculadas al oficialismo.

Un funcionario provincial consultado de manera reservada descartó participación estatal en esta operación en particular. La composición exacta del aporte privado no fue precisada por ninguna fuente dispuesta a ser citada con nombre.

Lo que sí resulta verificable es la secuencia: compra de plaza, anuncio de entrenador de peso -Leo Gutiérrez, un histórico del club-, e incorporaciones de alto perfil como el ala Gonzalo Bressan y el base Franco Balbi, con contratos entre los más caros del mercado nacional. Todo en menos de un mes.

La incoherencia que esa velocidad genera respecto a la narrativa de la temporada -sin fondos para reforzar el plantel, con fondos para comprar una franquicia- es la pregunta que la dirigencia no respondió y que el ambiente del básquet no deja de hacerse.