Sampaoli en Talleres: un golpe de efecto, ¿un cambio de paradigma?

Jorge Sampaoli fue ‘El Sabio de Casilda’ una década atrás, cuando encadenó cuatro vueltas olímpicas con Universidad de Chile y llevó al seleccionado trasandino a la conquista de su primera Copa América. ‘El mejor técnico del mundo’ en la antesala del Mundial 2018, momento en que Claudio ‘Chiqui’ Tapia -empecinado en borrar de un plumazo toda huella de la gestión de Armando Pérez en la AFA- se fue a Sevilla para ofrecerle la silla que le había sacado a Edgardo Bauza en Argentina.

“Un técnico que se contradecía mucho”, según la confesión de Lionel Messi, quien transforma su habitual tímida sonrisa en un gesto incómodo y adusto, cada vez que le preguntan por aquellos traumáticos días en el búnker albiceleste de la ciudad rusa de Bronnitsy. “Un tipo complicado e insoportable”, en la consideración del defensor del Atlético Mineiro Fábio Santos, uno de sus dirigidos en el fútbol brasileño. “Un entrenador con reconocida trayectoria internacional, una marcada identidad futbolística y una personalidad capaz de liderar grandes desafíos”, en el comunicado oficial con el que Talleres anunció su contratación días atrás.

El defensor José Luis Palomino es la primera baja confirmada en el plantel de Talleres que afrontará el Torneo Clausura 2026.

También conocido como ‘Don Sampa’ o ‘El Hombrecito’, Sampaoli es un personaje que divide aguas. La afirmación resiste ampliamente el archivo y también se sostiene en las reacciones contrapuestas que mostraron los hinchas de Talleres tras la noticia de su sorpresivo desembarco.

Como futbolista fue ‘El Zurdo’, un ‘volante escurridizo’ -según cuentan- que jugó en Alumni de Casilda y en las inferiores de Newell´s, hasta que una lesión lo alejó de las canchas. Su legajo de entrenador registra experiencias en siete países, 13 clubes, dos seleccionados, siete vueltas olímpicas y cuatro despidos consecutivos (Sevilla, Flamengo, Stade Rennes y Atlético Mineiro) que le reportaron millonarias indemnizaciones en dólares y euros.

Durante su etapa de mayor exposición mediática y mejores resultados, varios años atrás, se autoproclamó ‘hincha de River y del ‘Beto’ Alonso’, ‘kirchnerista’, ‘admirador de Bielsa’, ‘excelente asador’ y ‘rockero’. ‘Cambiaste mi vida. Cambiaste la vida de todos. ¡Gracias, Indio!’, posteó en Instagram una semana antes de su llegada a Talleres, exhibiendo su admiración por el fallecido cantante Carlos Alberto Solari. Con otro ‘Indio’ Solari, Jorge Raúl, hizo sus primeros palotes como DT en Renato Cesarini.

PRIMER PASO. El ex seleccionador de Chile y de Argentina ya tomó contacto con los jugadores y analiza con la directiva el rearmado del plantel. /// PRENSA TALLERES

Juguetes perdidos

El acuerdo entre Talleres y Sampaoli -anunciado por un plazo de 18 meses y sin dar cuenta de otros términos- le permite al club de barrio Jardín dar un golpe de escena en medio de los cuestionamientos a la gestión deportiva del presidente Andrés Fassi, reavivados tras la consagración de Belgrano como campeón del Torneo Apertura 2026, y al entrenador cumplir uno de sus sueños pendientes: dirigir en la máxima divisional del fútbol argentino. Esta característica lo emparenta con el caso del portugués Pedro Caixinha (actual DT de Juárez de México), pero lo diferencia con las habituales apuestas de Fassi en la ‘T’, quien en sus 12 años ininterrumpidos de mandato ha preferido poner sus fichas en entrenadores con proyección.

En nuestro país, el flamante técnico albiazul acredita pasos por tres equipos de la Liga Casildense de Fútbol (Alumni, Aprendices Casildenses y 9 de Julio de Arequito) y dos etapas en Argentino de Rosario (1997/98 y 2000) en la Primera B Metropolitana. En el exterior, dirigió a los clubes peruanos Juan Aurich, Sports Boys, Coronel Bolognesi y Sporting Cristal, a ‘la U’ y O’Higgins en Chile, a Emelec de Ecuador, a Sevilla de España, a Olympique de Marsella y Stade Rennes de Francia y a los brasileños Santos, Flamengo y Atlético Mineiro. Un auténtico trotamundos del fútbol, con 906 partidos acumulados con el buzo puesto a nivel profesional.

Andrés Fassi, el presidente del club albiazul, anticipó la salida del arquero y capitán Guido Herrera: "Vamos a buscar otro tipo de liderazgo en el vestuario".

“Vengo con muchas expectativas, con ilusiones, así que espero que salga todo bien. Me gustó Talleres, la estructura que tiene el club, y por eso decidí estar acá”, afirmó el sucesor de Carlos Tevez el jueves por la mañana, apenas aterrizó en suelo cordobés. Horas más tarde, ya ataviado con los colores azul y blanco, dirigió su primera práctica en el Centro de Alto Rendimiento Amadeo Nuccetelli.

Las redes de la ‘T’ difundieron las imágenes del encuentro del plantel con el nuevo entrenador, con la recurrente exhibición de Fassi adentro del campo de juego completando la escena. “Él quiere triunfar en el fútbol argentino y dejar un legado en Talleres”, afirmó el directivo, Más allá de la foto de ocasión, la principal incógnita a futuro se centra en la evolución de la convivencia entre un pope de perfil alto, que no oculta y hasta casi hace alarde de su pretensión de influir en las tácticas del equipo, y un DT con ‘chapa’ lustrosa y fuerte personalidad.

LOS DÍAS CON MESSI. La experiencia en el Mundial 2018, como DT de Argentina, marcó un antes y un después en la carrera de Sampaoli. /// CEDOC PERFIL

Objetivo excluyente

En el segundo semestre de la temporada, Talleres tendrá como única competencia la Liga Profesional de Fútbol, por lo que podrá abocarse de lleno a la disputa del Torneo Clausura y al objetivo de consolidar su puesto en zona de clasificación de copas en la Tabla Anual, donde actualmente está octavo. Esa ubicación coloca por el momento al Albiazul en Copa Sudamericana, competencia donde Sampaoli fue subcampeón con Atlético Mineiro en la edición 2025.

Tras el golpe que representó la eliminación ante Belgrano en el certamen anterior, y la consecuente interrupción del vínculo con Tevez, en el horizonte albiazul asoma otro superclásico para el primer fin de semana de octubre. Allí Sampaoli podría toparse con ‘El Mudo’ Franco Vázquez, a quien dirigió en su primera etapa en Sevilla.

El ayudante de campo Diogo Meschine Alves y los preparadores físicos Pablo Fernández y Marcos Fernández completan el cuerpo técnico de Sampaoli.

Por lo pronto, el ex seleccionador de Chile y Argentina ya coincidió en Córdoba con un apellido que le resulta familiar. El exfutbolista Marcelo Barticciotto, el papá de Bruno, le dedicó un duro posteo tras el recordado incidente con un policía de tránsito que el hoy DT de Talleres protagonizó en diciembre de 2017 en Casilda, a la salida del casamiento de su hija: “Ganás 100 pesos por mes, le dijo Sampaoli a un policía argentino que estaba haciendo su trabajo (...) Esclavo de tus palabras, eras mejor cuando veías los partidos desde arriba de un árbol”. La última referencia de ‘Barti’ padre aludía a la imagen mediática que en su momento llamó la atención al expresidente de Newell´s Old Boys Eduardo López, y que lo impulsó a llevar a ‘Sampa’ a Argentino de Rosario, entonces filial de ‘La Lepra’.

Otro que en su momento le pegó duro al DT santafesino fue el propio ‘Chiqui’ Tapia: “Si no hubiera contratado a Sampaoli, no lo hubiera conocido al ‘Gringo’ Scaloni”. ¿Será el desembarco del entrenador casildense un nuevo capítulo de ‘La Guerra Fría’ entre Talleres y la AFA? ¿O una jugada de pizarrón? Algunas gambetas extrañas, como el cambio de frente de la Liga Cordobesa de Fútbol, que hoy confraterniza con Fassi y cuestiona al tesorero afista Pablo Toviggino, asoman como presagio de lo que puede llegar a disputarse en la cancha grande después del Mundial.