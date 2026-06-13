El detrás de escena para la continuidad de Atenas en la Liga

La semana dejó dos noticias decisivas para el futuro de Atenas. Por un lado, el club confirmó la compra de la plaza de Obras Sanitarias que le permitirá continuar en la competencia de la Liga Nacional de Básquetbol durante la próxima temporada. Por el otro, avanzó de manera definitiva en la contratación de Leonardo Gutiérrez como nuevo entrenador del equipo principal, una apuesta que combina experiencia, competitividad e identificación.

Tras el nuevo descenso, que dejó un sabor amargo en el ‘Griego’ y provocó días de mucha incertidumbre sobre el horizonte en lo institucional, la dirigencia encabezada por Germán Baralle logró concretar la operación para que el conjunto de barrio General Bustos se mantenga en la elite.

La negociación se cerró luego de obtener la autorización correspondiente de la Asociación de Clubes (ADC) y de un intenso trabajo de gestión con empresas privadas que respaldan económicamente la actividad profesional. “En realidad la posibilidad estaba, pero había que esperar unos ciertos días de plazo porque tenían prioridad los equipos que estaban disputando la Liga Argentina”, le explicó Baralle a Perfil Córdoba. Una vez cumplido ese proceso reglamentario y presentada la carta de intención ante la ADC, Atenas recibió la autorización para avanzar.

A propósito, Baralle detalló: “Cuando obtuvimos el ok de la ADC para dar curso a algún tipo de negociación, comenzó directamente el diálogo con Obras. Siempre fue una negociación monitoreada y regida por la Asociación de Clubes”.

El acuerdo no estuvo exento de complejidades. Según relató el presidente verde, la situación institucional que atravesaba Obras obligó a extender algunos tiempos administrativos. Sin embargo, las conversaciones llegaron a buen puerto. “La gente de Obras se portó muy bien e inclusive nos dio varios meses de plazo para cumplir con el compromiso. Eso también nos da oxígeno para seguir trabajando”, señaló y, aunque evitó brindar cifras, el dirigente descartó los montos que circularon públicamente durante los últimos días. “Fue una buena negociación y no representa un golpe tan grande para las arcas del club”, afirmó.

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Los espónsores fueron clave.

La operación encontró un respaldo fundamental en el sector privado. Durante las últimas semanas la dirigencia mantuvo reuniones con empresas que históricamente acompañan al club y encontró respuestas alentadoras.

Según afirmaron desde la institución, esto genera tranquilidad porque significa que confían en el proyecto y en el trabajo que el club pretende llevar adelante en el futuro. Incluso fue clave para tomar la decisión. A propósito, en la charla con este medio, Baralle reconoció que el descenso obligó a una profunda revisión interna. Lejos de esquivar responsabilidades, admitió que la pérdida de la categoría dejó enseñanzas que deberán transformarse en cambios concretos. “Siempre estuvo la autocrítica. Algo pasó porque si no no hubiéramos estado jugando el descenso y, finalmente, no hubiéramos podido sostenernos. Eso está claro y es algo que debemos analizar para que no vuelva a ocurrir”, expresó. A partir de esa reflexión, la comisión directiva evaluó distintos escenarios. Uno contemplaba disputar la Liga Argentina; el otro, realizar el esfuerzo económico necesario para mantenerse en la máxima categoría. Entre las razones que inclinaron la balanza apareció un aspecto estratégico: la formación de jugadores.

“Queremos darle mucha importancia a los jóvenes y a nuestras inferiores. Si jugábamos la Liga Argentina probablemente muchos chicos de la cantera iban a emigrar y eso hubiera significado una pérdida de capital muy importante para el club”, argumentó.

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Regresa una figura.

Con la continuidad asegurada, ahora llega el momento de reconstruir el proyecto deportivo. En ese contexto aparece la figura

de Leonardo Gutiérrez, quien supo estar en la historia grande del Atenas multicampeón. La elección del exjugador, que actualmente integra el cuerpo técnico de la Selección Argentina, responde a una búsqueda que excede lo estrictamente deportivo.

“Con Leo habíamos empezado a hablar hace un tiempo. Y la realidad es que era independiente de la categoría que íbamos a jugar. Él quería estar. Sentía que tenía pendiente volver al club”, contó Baralle. La dirigencia considera que el ex ala-pivote reúne las condiciones ideales para liderar una etapa de reconstrucción institucional y deportiva. “Creímos que era la persona indicada para este momento. Queremos recuperar identidad y sentido de pertenencia. Necesitamos alguien que conozca la historia de Atenas y sepa perfectamente de qué se trata este club”, dijo.

Leo es una de las grandes leyendas de la Liga Nacional: es el máximo ganador en la historia de la competencia, con 10 títulos obtenidos a lo largo de su carrera. Incluso, tres de esos campeonatos los conquistó con Atenas (temporadas 1998/99, 2001/02 y 2008/09). Y vale recordar, además, que integró la histórica Generación Dorada de la Selección Argentina.

Tras retirarse como basquetbolista profesional, inició su carrera como entrenador. Su primera oportunidad al frente de un equipo de Liga Nacional fue en Peñarol de Mar del Plata, luego dirigió a Olímpico de La Banda y también integró diferentes cuerpos técnicos de la Selección Argentina, tanto en c ategorías mayores como juveniles.

A propósito, Baralle destacó la experiencia que fue acumulando ‘Leo’ durante sus primeros años como entrenador. “Tiene carácter, es muy competitivo y en este tiempo sumó mucha experiencia. Hoy integra el cuerpo técnico de la Selección mayor y eso también aporta muchísimo”, remarcó. Incluso reveló una frase que terminó de convencer a los dirigentes sobre su compromiso con el proyecto: “‘A Atenas voy, juguemos donde juguemos. Estoy ahí y vamos a sacar esto adelante’, fueron sus palabras”, recordó.

Ahora, el próximo paso de la dirigencia verde será avanzar en la conformación del plantel. El mercado comenzó a moverse mientras Atenas todavía definía su categoría, por lo que las decisiones deberán acelerarse. Aunque la dirigencia afirma que la reconstrucción no se limitará al equipo profesional. El objetivo es recuperar una de las marcas históricas de la institución: la formación de jugadores.