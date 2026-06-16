Un chofer iba a Córdoba y lo bajaron del colectivo antes de salir: dio positivo en un control de alcoholemia

Un chofer que debía conducir un colectivo con destino a Córdoba fue desafectado antes de iniciar el viaje luego de dar positivo en un control de alcoholemia realizado por inspectores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

El procedimiento se llevó a cabo en la Terminal de Ómnibus de Pacheco, donde agentes de fiscalización efectuaban controles preventivos sobre los conductores que se disponían a prestar servicios de transporte de pasajeros. Durante una de las inspecciones, el test arrojó un resultado de 0,35 gramos de alcohol por litro de sangre.

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La situación encendió las alarmas debido a que la legislación vigente establece tolerancia cero para los conductores profesionales que transportan pasajeros, una exigencia destinada a minimizar riesgos en rutas y caminos de todo el país.

El viaje tenía como destino Capilla del Monte

Según informó la CNRT, el conductor tenía previsto realizar un recorrido con destino final en Capilla del Monte. Tras conocerse el resultado del control, los inspectores dispusieron su inmediata desafectación para impedir que iniciara el trayecto.

La medida permitió evitar que el servicio partiera con un chofer que incumplía las condiciones exigidas para conducir vehículos de transporte público de pasajeros.

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Luego de la intervención de los agentes, la empresa responsable del servicio designó a otro conductor habilitado para cubrir el recorrido.

De esta manera, el viaje pudo desarrollarse con normalidad y bajo las condiciones de seguridad requeridas por la normativa nacional.